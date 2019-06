MÉS tindrà Model de Ciutat i una 'macroàrea' de Benestar Social després d'un principi d'acord amb el PSIB en Cort

Publicado 13/6/2019 12:40:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma gestionarà durant la propera legislatura municipal la regiduria de Model de Ciutat i Habitatge Digne i, així mateix, una 'macroàrea' que inclourà Benestar Social, Cultura i Educació després d'un principi d'acord aconseguit amb el PSIB per governar a l'Ajuntament de Palma.

A més, segons han informat fonts de MÉS a Europa Press, l'actual alcalde en funcions de Palma, Antoni Noguera, serà tinent d'alcalde en el proper Consitori. El partit celebrarà aquest dijous a la tarda una assemblea oberta per ratificar aquest principi d'acord.

Més concretament, la 'macroàrea' serà liderada per Noguera que comptaria amb el suport de Llorenç Carrió en algunes àrees com a Cultura i Educació, per exemple. Model de Ciutat estarà encapçalada per l'actual presidenta en funcions de l'Empresa Municipal d'Aigua i Clavegueram de Palma (Emaya), Neus Truyol.

Podem, per la seva banda, ha obert aquest dijous una consulta a la seva militància de Palma sobre els possibles acords per formar govern a l'ajuntament, a dos dies per a la celebració del ple de constitució.

En la consulta apareix la pregunta: "estàs d'acord amb que Podem s'integri al govern municipal de Palma al costat de PSIB i MÉS si s'arriba a un acord d'investidura que respecti la representativitat de Podem respecte als resultats obtinguts?".

Segons han informat des de la formació morada, els militants poden participar en la consulta i votar fins a divendres que ve 14 de juny a les 11.00 hores, quan oficialment es tancarà.

En una entrevista a IB3 ràdio recollida per Europa Press, Noguera ha sostingut que hi ha un principi d'acord, no només en àrees, "sinó també en contingut" com, per exemple, en la restricció del lloguer turístic a barris com El Molinar.

"Hem tingut l'autoria intel·lectual de model de ciutat que comencem a tenir. Volem una ciutat moderna, més eficient, més justa i europea", ha afegit Noguera.

D'altra banda, Noguera ha sostingut que "no pensa que deixant de gestionar Emaya el partit es desfaci d'un problema". "Un projecte de vuit anys hagués plantejat un model de ciutat moderna", ha declarat.

Finalment, Noguera ha considerat que "alguns factors" han incidit en els seus resultats com, per exemple, l'autopista de Campos-Llucmajor, "crec que que ens ha afectat com partit ecologista".