Mesquida destaca l'aposta de Cs per regular el lloguer turístic i "atreure a un turista cívic i de qualitat"

El cap de llista al Congrés dels Diputats per Ciutadans, Joan Mesquida, ha destacat l'aposta del partit per regular el lloguer turístic "i atreure a un turista cívic i de qualitat".

Així ho va indicar Mesquida en un acte al costat del candidat de Cs al Govern, Marc Pérez-Ribas, i l'aspirant al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, en una trobada ciutadana amb afiliats i simpatitzants de l'agrupació de Llucmajor.

Segons ha dit Mesquida a l'acte, Cs no defensa la prohibició del lloguer turístic perquè, "com s'ha demostrat amb els governs populistes, prohibir no és la solució".

En aquest sentit, va considerar que "les plataformes de lloguer d'habitatges turístics vacacionals són un element clau per al turisme i l'economia espanyola en el seu conjunt" i va posar l'accent que "el turisme aporta l'11% del PIB a Espanya".

"Des de Cs apostem per un lloguer turístic de qualitat. Per això, promourem una regulació per penalitzar la falta de convivència dels inquilins", ha remarcat abans d'incidir en la importància de la convivència entre els turistes i els residents i remarcar que, "si el turista no es comporta adequadament i amb respecte" Cs apostava per penalitzar-ho, "igual que penalitzarem als arrendadors que posin els seus pisos en condicions pèssimes, perquè el lloguer turístic ha de ser una finestra al món per a Balears", va concloure.