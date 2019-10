Mesquida espera que la sentència del 'procés' no monopolitzi la campanya del 10-N, ja que "preocupen" altres temes socia

Publicado 16/10/2019 20:16:21 CET

Mesquida critica l'"esquizofrènia" de Quim Torra per "dir als CDR que estrenyin" i al mateix temps ordenar als Mossos que actuïn

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs per Balears al Congrés dels Diputats, Joan Mesquida, espera que la sentència sobre el 'procés' independentista de Catalunya no arribi a "monopolitzar" la campanya de les eleccions generals de novembre, subratllant que a Ciudadanos li "preocupen" també temes com la educació, sanitat o les pensions, entre altres.

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press aquest dimecres, dia en el qual Mesquida s'ha reunit amb representants de Cs en les institucions i coordinadors d'agrupacions del partit a les Illes per marcar les línies de la formació taronja en la nova convocatòria electoral.

En aquest sentit, Mesquida ha resumit en tres eixos la campanya de Cs: enfortiment de l'Estat del benestar, igualtat dels ciutadans entre els diferents territoris i lluita contra la corrupció.

SENTÈNCIA DEL 'PROCÉS'

El candidat de Cs a Balears ha reconegut que "evidentment" la sentència del 'procés' i els fets posteriors marcaran la campanya. "El que estem veient a Catalunya no pot continuar així", ha denunciat Mesquida, que ha criticat l'"esquizofrènia" de Quim Torra per "dir als CDR que estrenyin" i al mateix temps ordenar als Mossos que actuïn.

"Els drets i llibertats a Catalunya no s'estan garantint", ha protestat el candidat, exdirector general de la Policia i la Guàrdia Civil, que ha avisat que existeixen mecanismes per garantir la seguretat nacional "que poden ser aplicables" en l'escenari català.

En clau balear, Mesquida ha lamentat les declaracions de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, "dient que respecta una resolució judicial, però alhora dóna a entendre que la sentència està immiscint-se en qüestions polítiques, quan el que han fet els jutges és aplicar el Codi Penal". Per això, el candidat de Cs ha alertat que "si no se solucionen" aquestes qüestions "també es veurà a Balears" l'"evolució de fabricar independentistes".

EDUCACIÓ, SANITAT I PENSIONS

Amb tot, Mesquida ha confiat que el renou causada per la sentència no sigui "l'únic tema" en campanya. "Ens preocupa molt la situació de l'economia, i volem parlar d'educació, sanitat i pensions", ha dit el candidat al Congrés, que també afegeix al debat el problema de despoblació que se sofreix en determinades parts de la Península.

El representant de Cs, membre de l'Executiva nacional del partit, ha assegurat que "40 anys de bipartidisme" no han permès tenir una educació o una sanitat millors, i que la viabilitat de les pensions "està molt amenaçada". Igualment, ha criticat "les cessions contínues al nacionalisme", que "han fet sorgir ciutadans de primera i de segona" i han provocat que "les tensions territorials estan més aguditzades que mai".

Finalment, s'ha mostrat convençut que Cs és l'únic que "pot garantir avançar en la lluita contra la corrupció". "On governa Cs no hi ha imputats", ha emfatitzat el que va ser portaveu de Cs al Congrés aquesta legislatura, que ha advocat per l'eliminació dels aforaments.

Amb tot això, Mesquida ha volgut resumir el "decàleg" del partit, que constitueixen les seves propostes de "consens" tant si governen com en un escenari d'oposició. Així, el partit s'ha proposat "transmetre aspectes fonamentals" pels quals consideren "útil" el vot "a un partit que no té els vicis que han adquirit 40 anys de bipartidisme".