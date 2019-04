Mesquida no vol valorar el fitxatge de Bauzá per al Parlament Europeu però respecta la decisió de Rivera

Publicado 3/4/2019 11:45:44 CET

El cap de llista al Congrés per Ciudadanos, Joan Mesquida, s'ha negat aquest dimecres a valorar la decisió del líder de Cs, Albert Rivera, de fitxar l'expresident del Govern José Ramon Bauzá per a la llista al Parlament Europeu del partit, encara que ha assegurat respectar les decisions dels "òrgans superiors" de la formació.

"És un tema que no comentaré avui estem aquí per parlar del nostre projecte polític i per presentar les persones que tenen il·lusió per dur-lo a terme", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha recordat que ell, com a candidat independent, no té perquè entrar a valorar aquesta qüestió, al que ha afegit que ara estan centrats a "dissenyar propostes en positiu que millorin la vida dels ciutadans de Balears i d'Espanya".

Preguntat sobre si aquesta decisió pot influir en el resultat final de les eleccions generals del proper 28 d'abril, Mesquida ha defensat que "és difícil avaluar això en unes eleccions d'àmbit nacional".