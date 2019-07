Mesquida pregunta al Congrés sobre els reforços policials prevists per a estiu a Balears

Publicado 5/7/2019 16:43:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciudadanos (Cs) al Congrés per Mallorca, Joan Mesquida, ha registrat aquest divendres un total de set preguntes relatives als reforços policials prevists per a l'època estival en Balears per les quals sol·licita resposta per escrit.

En concret, Mesquida s'ha interessat per si el Ministeri reforçarà les plantilles policials de Balears durant l'estiu, tenint en compte l'alt índex de turistes. Si això fos així, vol saber amb quants efectius es reforçaran les plantilles i si tindrà el Ministeri en compte el període vacacional dels agents durant l'època estival a l'hora de contemplar el nombre de reforços.

A més, també preguntarà per si considera el Ministeri suficient el reforç policial que realitzarà a Balears, tenint en compte no només la gran afluència de turistes, i per tant població flotant a la illa, sinó també que "molts dels agents allà destinats normalment estaran de vacances".

També ha preguntat per quants nous efectius que es destinaran a Balears en període estival es troben actualment en període de pràctiques i si s'ha tingut en compte, a nivell d'eficàcia en el servei, la falta de coneixement de les especificitats concretes de la zona dels nous agents destinats a Balears.

Finalment, també ha preguntat si s'ha tingut en compte el reforç de plantilla policial en els diferents aeroports de Balears. En cas afirmatiu, vol saber amb quants efectius més es reforçaran les plantilles policials dels aeroports de la Comunitat.