Mesquida recalca que Ternera era un "objectiu prioritari"

Publicado 16/5/2019 12:08:33 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Joan Mesquida, exdirector general de la Guàrdia Civil entre 2006 i 2008, ha assegurat aquest dijous que la detenció de l'històric dirigent d'ETA Josu Ternera era un "objectiu prioritari" per al cos. El exlíder de la banda terrorista romania escapolit de la Justícia des de 2002.

Després que hagi estat detingut aquest dijous a la localitat de Sallanches, als Alps francesos, en una operació en la qual han participat la Guàrdia Civil i el Servei d'Intel·ligència interior gal, Mesquida ha assegurat cau un símbol de "l'Espanya negra del terrorisme d'ETA".

"L'important és que s'hagi produït la detenció i continuar buscant responsables dels 300 atemptats que estan encara sense resoldre", ha insistit Mesquida en una entrevista en Onda Cero, recollida per Europa Press.

El que fora dirigent de la Guàrdia Civil ha subratllat que durant la seva etapa Josu Ternera va ser un "objectiu prioritari" i ha rebutjat que no se li detingués per participar en converses per a la fi de la banda terrorista.

Segons ha explicat, quan va participar en aquestes trobades no estava "localitzat", per a procedir a la seva detenció. "Quan un es vol amagar és difícil localitzar-ho", ha subratllat Mesquida, qui ha recordat altres casos de fugides prolongades com el cas de 'El Solitari'.

A més ha ressaltat que durant la seva etapa ETA va protagonitzar una treva, però el Govern "no estava en treva", i ha explicat que va coincidir amb el llavors ministre de l'Interior, José Alfredo Pérez Rubalcaba, a "intensificar" la lluita antiterrorista.