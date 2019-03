Milers d'estudiants es manifesten a Palma contra la "violència masclista i la justícia patriarcal"

Publicado 8/3/2019 14:12:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Març (EUROPA PRESS) -

La manifestació d'estudiants, que ha convocat a milers de joves amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, ha discorregut des de la Plaça del Tub fins a la Delegació del Govern a Balears sota el lema "contra la violència masclista, la justícia patriarcal i l'opressió capitalista".

A l'inici de la manifestació, s'ha hagut de tallar l'Avinguda de Portugal, a l'altura de la Plaça del Tub, a Palma. El tall s'ha produït quan la manifestació s'ha engegat i ha començat a discórrer per la Via Roma de camí cap al centre de la ciutat. Posteriorement, s'ha restablit el trànsit.

Entre altres lemes, s'han pogut escoltar "amb roba o sense roba, el meu cos no es toca", "sense dona no hi ha revolució" o "sola i borratxa vull arribar a casa".

Així mateix, s'han pogut llegir pancartes com "no som histèriques, som històriques", "no és abús, és violació" o "no vull les teves floretes, vull el teu respecte" o "la talla 38 m'estreny la figa".