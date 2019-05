El Ministeri de Sanitat acredita noves unitats docents per a residents a Balears

Publicado 7/5/2019 14:10:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha acreditat tres noves unitats docents per a la formació d'especialistes sanitaris en el Servei de Salut de Balears.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, aquestes són oftalmologia i reumatologia a l'Hospital Universitari Són Llàtzer, i farmàcia hospitalària, a l'Hospital Can Misses, cadascuna d'elles amb una capacitat formativa d'un resident per any.

A més, també s'ha notificat l'acreditació de noves places formatives, així com de nous centres de salut i de l'Hospital Comarcal d'Inca com a dispositius docents a la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària de Mallorca.

Això suposarà augmentar en 23 places de nou accés per a residents de medicina, i en 20 places les de residents d'infermeria, amb el que aquesta unitat docent es convertirà, amb una capacitat de gairebé 250 residents (50 residents per any per a medicina i 24 residents per any per a infermeria), en una de les unitats docents d'atenció familiar i comunitària de major cobertura d'Espanya.

Els centres de salut que s'incorporen a la formació d'especialistes són el CS Emili Darder, CS Platja de Palma, CS Martí Serra, CS Sóller i CS Són Rutlan.

A més, l'Hospital Comarcal d'Inca intensificarà així la seva participació en la formació d'especialistes sanitaris a partir de l'any 2020.

Finalment, s'ha acreditat també la incorporació a la unitat docent multiprofessional de salut mental de Balears dels següents dispositius docents associats: la unitat d'hospitalització breu i l'hospital de dia de psiquiatria d'adults de l'Hospital Comarcal d'Inca i la unitat de salut mental d'Inca.

De forma global, aquestes acreditacions suposen un augment del 25 per cent de la capacitat docent del Servei de Salut de Balears, amb un total de 46 noves places.

Cal destacar que a aquestes acreditacions se sumen les de la unitat multiprofessional de pediatria, aconseguida en el 2015, i les d'anatomia patològica a l'Hospital Universitari Són Llàtzer, i Cirurgia Cardíaca i Cirurgia Plàstica a l'Hospital Universitari Són Espases en el 2017.

Aquestes acreditacions com a unitats docents reconeixen la seva qualificació conforme a una sèrie de requisits relatius a recursos humans i físics, activitat assistencial, activitat docent i investigadora.

Addicionalment, la Direcció general d'Acreditació, Docència i Investigació i el Servei de Salut de Balears estan preparant la sol·licitud de noves acreditacions que es presentaran al Ministeri durant aquest mateix mes, amb la finalitat d'assegurar la formació de professionals per garantir l'assistència sanitària a la població de Balears.

En la mateixa línia de treball, l'oferta de places per realitzar la residència a la regió s'ha vist augmentada de forma progressiva els últims anys, aconseguint el màxim històric de 157 places aquest any, un 23,6 per cent més que l'any 2015.

Amb aquestes noves acreditacions es preveu que l'oferta per incorporació de residents l'any 2020 sigui propera a les 200 places. En l'actualitat, es formen en el sistema sanitari de Balears uns 443 residents en diverses especialitats acreditades.