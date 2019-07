Miquel Mir censura que Jorge Campos exposi la seva "ignorància" en menysprear la posidònia

Publicado 8/7/2019 17:28:03 CET

Campos: "Davant l'evidència que s'estan carregant les platges, el medi ambient i el turisme, responen amb falsedats"

El conseller de Teritori i Medi ambient, Miquel Mir, ha censurat aquest dilluns que el líder de Vox a Balears, Jorge Campos, hagi "exposat de nou la seva ignorància" en menysprear la posidònia, un dels "béns més preuats" de les Illes.

Mir ha contestat així a les declaracions de Campos sobre que la "inacció" del Govern hagi convertit la platja de Sa Ràpita (Mallorca) en un "fangar" de "posidònia en descomposició".

En el seu compte de Twitter, el conseller ha assenyalat en resposta a Campos que "sense posidònia no hi hauria "ni les platges ni les aigües cristal·lines" i, per tant, "no hi hauria turisme".

Després d'això, Campos ha censurat que "davant l'evidència" que el seu Govern "s'està carregant les platges, el medi ambient en general, i el turisme", li respongui amb tergiversacions i falsedats".

Segons ha dit el també portaveu de Vox en el Parlament, "mantenir les platges netes, lliures de mosquits i males olors per la descomposició orgànica, se soluciona traslladant-la de la costa a una altra zona on no produeixi un impacte negatiu per al turisme i per als residents, com a les zones de vegetació de la platja".

D'aquesta manera, diu que "una vegada finalitzada la temporada alta es restitueix a la costa" perquè compleixi la seva "funció durant l'hivern". "Així és com ha de fer-se, una altra cosa és que apliquin criteris ideològics per acabar amb un model econòmic que ens ha donat la riquesa més gran i desenvolupament coneguts", ha asseverat Campos.

Per exemple, ha exposat Campos, "abans el món rural podia treure profit retirant la posidònia morta".

"Vostès no només s'obliden d'ells i els perjudiquen sinó que ens cerquen la ruïna a tots", ha lamentat.