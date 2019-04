Miralles: "Mai hem tingut veu pròpia a Madrid, en tenir-la es perdrà la por a votar a partits d'aquí"

Publicado 21/4/2019 18:21:01 CET

El candidat del Pi - Proposta per les Illes (El PI) al Congrés dels Diputats, Joan Miralles, ha considerat que, si la formació regionalista "aconsegueix" representació al Congrés dels Diputats després dels comicis generals del 28 d'abril, "es perdrà la por a votar" a partits de Balears que, segons ha defensat, són "l'única via per aconseguir un finançament just" per a les Illes.

"Mai hem tingut un diputat amb veu pròpia al Congrés, però el dia que ho tinguem i vegem la importància que té sobre el benestar de la ciutadania, es perdrà la por a fer el pas i votar a partits que defensen els interessos dels ciutadans de Balears", ha expressat Miralles en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha incidit en la importància d'aconseguir una 'veu pròpia' en la Cambra baixa.

Per a això, El PI proposa que l'Estat financi el "100 per cent dels costos de la insularitat" i un increment de la partida per a Balears als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) perquè les Illes "deixin d'estar per sota de la mitjana" estatal en matèria d'inversions territorials. "Les empreses d'aquí han de ser competitives i això passa per no tenir sobrecostos en el transport", ha matisat.

A més, assegura que El PI "té els vots" per aconseguir un diputat al Congrés si es repeteixen els resultats obtinguts per la formació en les últimes eleccions autonòmiques. "Fa falta que la gent prengui consciència que només amb una veu pròpia s'aconseguirà un finançament just per a Balears", ha reiterat Miralles, a l'una/a l'una que ha subratllat que el partit "només es deu als ciutadans" de les Illes.

"A diferència de la resta de partits, el vot al PI és un vot conscient i no un vot obedient a Madrid", ha remarcat.

FINANÇAMENT JUST, IGUALTAT I CATALÀ, EIXOS DE LA POLÍTICA DE PACTES

Sobre la política de pactes a seguir si aconsegueixen representació al Congrés, Miralles ressalta que els regionalistes "pactaran" amb aquells partits que es comprometin amb el seu programa electoral encara que avança que "amb alguns serà molt difícil", ha dit després de ser preguntat per Vox.

"Les línies vermelles impliquen respectar el finançament just per a Balears i per no tocar els pilars bàsics de la cohesió social, com són la llengua pròpia, l'educació o la igualtat de gènere. Mai seran moneda de canvi", ha assegurat.

En la mateixa línia, Miralles ressalta que El PI és una força de "centre moderat" que "està oberta al diàleg" i defensa un model d'Estat "descentralitzat". A més, ha avançat que la formació estaria disposada a intervenir en el conflicte català.

"Volem sortir d'extremismes i de la confrontació, defensem un model d'estat descentralitzat i la qüestió catalana passa per la capacitat de consens i la voluntat de diàleg", ha asseverat.

"LA REGULACIÓ DEL LLOGUER NO ÉS LA SOLUCIÓ"

Respecte al model turístic, Miralles ha ressaltat que El PI aposta per allargar la temporada turística a través de la diversificació de l'economia i l'impuls de modalitats turístiques "amb valor afegit" que, alhora, "fomentin l'ocupació i cuidin del patrimoni" de les Illes.

No obstant això, el també expresident de l'Associació del Lloguer Turístic a Balears (Habtur Balears) s'ha mostrat poc inclinat a regular el lloguer turístic en considerar que "no és la solució" al problema de l'habitatge. "No s'ha de demonizar un sector clau, la qual cosa cal fer és seduir als propietaris perquè treguin els seus habitatges al mercat", ha defensat Miralles.

A més, El PI sosté que l'Administració ha de facilitar sòl públic perquè els promotors construeixin habitatge públic, a més de facilitar la reducció de l'índex d'edificabilitat per poder construir més pisos en el mateix terreny. "El que es necessita és poder gestionar els mecanismes que facilitin la sostenibilitat del model", ha considerat.

En aquest sentit, El PI també planteja al seu programa electoral la gestió o cogestió dels ports i aeroports per part de l'Executiu autonòmic ja que, segons ha manifestat, d'aquesta manera es disposarien dels mecanismes necessaris per implementar un model turístic planificat en el temps i sostenible. "Cal dissenyar un full de ruta conjunt entre hotelers, sector de la restauració, sindicats i institucions per decidir sobre la planificació turística", ha declarat.

"EL PI ÉS UN PARTIT FEMINISTA"

Preguntat per si El PI es defineix com un partit feminista, Miralles ha assegurat que sí i ha trencat una llança a favor d'un feminisme que interpel·li als homes per impulsar masculinitats positives "cap al camí de la igualtat". "No estem disposats a fer polítiques regressives que ens facin tornar enrere en matèria d'igualtat o en relació als drets del col·lectiu LGTBI", ha ressaltat.

En la mateixa línia, ha defensat el "seny" i la "profunditat" als debats de temes "polèmics", com la maternitat subrogada o la regulació de la prostitució, a més de mostrar-se partidari de "cercar fórmules" per "trobar una mort digna". "Convenen els debats en profunditat i no funcionar a cop de titular, com alguns fan", ha manifestat.

LA 'BALEARITAT' COM A "CONCEPTE AMPLI"

Preguntat per la postura del partit enfront de les migracions des dels països del Sud als països del Nord, Miralles ha assegurat que els moviments de persones són un "fenomen global" que requereixen una política internacional "coherent" que eviti que la gent es vegi forçada a migrar. A més, ha tornat insistir en la importància de la transferència de competències perquè les comunitats d'acolliment "gestionin els seus recursos sense que aparegui la xenofòbia" en la població local.

En un altre ordre de coses, i en referència a les identitats i als tipus de 'balearitat' que existeixen -cal recordar que l'eslògan de la campanya d' El PI és '100% balear'-, Miralles ha assenyalat que la formació regionalista concep la 'balearitat' com un "concepte ampli" no excloent, ja que, segons ha expressat, els ciutadans de Balears són "les persones que viuen i se senten d'aquí".

En aquest sentit, s'ha referit a la necessitat que l'Estat desenvolupi "certa sensibilitat" cap a la diversitat d'Espanya "no només a nivell social i cultural" sinó també territorial. "Si se'ns demana que des de Balears entenguem les realitats d'altres comunitats més deprimides, també s'ha d'entendre que aquí la insularitat genera sobrecostos. Això requereix una sensibilitat per part del Govern central", ha expressat.

"Si gràcies a un diputat de Coalició Canària que ha treballat amb El PI hem aconseguit el descompte de resident i la tarifa plana entre vols, què no aconseguirem amb una veu 100% balear?", ha plantejat.