Moody's preveu un augment del preu de l'habitatge al 3%, estant els majors increments a Madrid, Catalunya i Balears

Moody's avança un refredament en l'escalada del preu de l'habitatge en projectar un augment d'al voltant del 3% en 2019 i una moderació de les pujades durant els tres pròxims anys en nivells situats entre el 2% i el 3%. Així mateix, destaca que els majors augments es concentren en Comunitat de Madrid, Catalunya i Balears.

En un informe dedicat a l'evolució del preu de l'habitatge a Espanya, que en 2018 va créixer un 6,6%, l'agència de qualificació creu que factors com el descens de la taxa de desocupació, la caiguda dels tipus d'interès o l'escassetat d'oferta nova, especialment en grans capitals, són factors que continuaran empenyent a l'alça els preus.

En aquest sentit, ressenyen que malgrat augmentar en els últims cinc anys, els permisos per a construir a Espanya segueixen lluny d'aconseguir els nivells anteriors a la crisi, sent al novembre de 2018 un 12,2% dels concedits al desembre de 2006.

En tot cas, Moody's detecta un mercat de l'habitatge "a dues velocitats", ja que els majors augments es concentren especialment a la Comunitat de Madrid, Catalunya i Balears, zones en les quals el preu ha augmentat fins a un 48,6% respecte al nivell més baix registrat en la recessió en el cas de Madrid, i un 39,3% a Catalunya.

L'HABITATGE S'ENCAREIX EN LES CAPITALS EUROPEES

Aquesta dualitat a l'evolució dels preus és homologable a la registrada en altres països europeus, ja que Moody's detecta una caiguda en la capacitat per a afrontar la compra d'habitatge a les principals capitals europees, segons un estudi sobre l'evolució d'aquest preu a Europa.

De fet, totes les principals ciutats europees presenten, a excepció de les italianes Roma i Milà, augments del preu de l'habitatge substancialment superiors al dels ingressos. Si a París, Londres o Amsterdam la compra d'un habitatge es projectava a 12 anys en el període 2005-2007, aquesta compra es projecta ara a més de 18 anys.

A través d'un anàlisi dels valors recolzats per hipoteques residencials (RMBS en les seves sigles en anglès), Moody's assenyala un enfortiment de la qualitat dels crèdits hipotecaris, tant per l'adopció de criteris més estrictes per part de les entitats financeres com per la labor de les autoritats macroprudencials.

MENYS PALANQUEJAMENT QUE ABANS DE LA CRISI

Malgrat la pujada dels preus, l'agència de qualificació apunta a un menor nivell de palanquejament en l'adquisició d'habitatge a Europa respecte als nivells anteriors de la crisi.

A Madrid, per exemple, comprar un habitatge dedicant exclusivament tots els ingressos és possible en 5,4 anys (enfront dels 6,6 anys de 2013), pels 4,1 anys d'Amsterdam i 4,6 anys a Milà. Només Londres (3,8 anys) i París (3,2 anys) presenten índexs superiors als de 2013.

Respecte a la relació del deute hipotecari en sobre els ingressos, totes elles presenten una caiguda, amb valors generalitzats per sota del 20%. Només superen aquest nivell de palanquejament Milà (24%), París (23%), i Madrid (23%). Abans de 2013 aquest indicador en les RMBS era del 34%.

AFECTACIÓ DESIGUAL DEL LLOGUER TURÍSTIC

D'altra banda, Moody's també assenyala la desigual afectació del lloguer turístic al parc d'habitatges de les principals capitals europees, a través d'una comparació de la relació entre el nombre d'ofertes en el portal Airbnb per cada mil residents.

Aquesta classificació l'encapçalen Lisboa (uns 33 Airbnb per cada mil residents), París (uns 24) i Amsterdam (uns 19), mentre que Londres, Madrid i Berlín no aconsegueixen els cinc Airbnb pel miler de residents.

No obstant això, des de l'agència de qualificació apunten que no es tracta d'un indicador tan precís per a calibrar la incidència del lloguer turístic, principalment perquè no és un fenomen que afecti tant ciutats en si com al centre històric d'aquestes.