Mor el doctor Antoni Roig Muntaner, un dels impulsors de la UIB

Publicado 4/6/2019 12:59:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Universitat de les Illes Balears (UIB) ha informat aquest dimarts de la defunció del doctor Antoni Roig i Muntaner, un dels impulsors del campus universitari que va ser president de la comissió gestora de la UIB, el Consell de Direcció de la qual ha decretat tres dies de dol oficial.

Per la seva banda, la presidenta del Govern en funcions, Francina Armengol, ha expressat aquest dilluns les seves condolences a familiars, amics i a la comunitat acadèmica de la UIB i s'ha referit a Roig com un "referent" de la investigació en química i física.

"Vull expressar les meves condolences a familiars, amics i a tota la comunitat acadèmica de la UIB per la mort del Dr. Antoni Roig Muntaner. Un dels impulsors de la UIB i un referent de la docència i la investigació en els àmbits de la química i la física. DEP", ha assenyalat Armengol a través del seu compte de Twitter.

TRES DIES DE DOL A LA UIB

La UIB ha recordat que Roig va ser president de la comissió gestora de la universitat des de juny de 1978 fins març de 1981, càrrec des del qual va impulsar la fundació de la UIB. La seva tasca va ser reconeguda amb el nomenament com a Rector Honorari de la universitat al març de 1982 i amb l'entrega de la Medalla d'Or de la UIB al febrer de 2003. Des de l'any 2001, Roig era professor emèrit de la UIB.

A més, el Consell de Direcció de la universitat ha declarat tres dies de dol oficial per la mort d'Antoni Roig, pel que se suspenen els actes protocol·laris lúdics de la universitat i, en aquells que no es puguin suspendre, es realitzarà un minut de silenci. L'universitat també ha posat a la disposició de la ciutadania un llibre de condolences en format digital.

TRAJECTÒRIA "EXEMPLAR"

Antoni Roig i Muntaner es va doctorar en Ciències Químiques a la Universitat Complutense de Madrid (1958), on va ser professor en dues etapes (1956.58 i 1961-67) separades per estadas internacionals a la Universitat de Duke i en el prestigiós Massachussetts Institute of Technology (MIT), en la qual va establir les bases de la teoria Lifson-Roig per a l'establiment de les macromolècules.

En 1962, Roig va ingressar com a investigador en l'Institut de Química Física Rocasolano, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). El 1972 va tornar a Palma per fer-se càrrec de la recentment creada Facultat de Ciències i, a partir de 1973, va ser el responsable de les facultats i escoles universitàries de Mallorca, impulsant la fundació de la UIB.

Des de la UIB han assenyalat que Roig també ha ocupat els càrrecs de director general de Política Científica del Ministeri d'Educació i d'Universitats i Recerca durant el govern de Leopoldo Calvo-Sotelo, tinent de batlia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma (1987-1991), director del Departament de Química de la UIB (1995-1999) i secretari general del Pla balear d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic del Govern. El 2002, Roig va rebre el premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de Balears.