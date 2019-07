Publicado 9/7/2019 14:52:47 CET

EIVISSA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un home de 41 anys i nacionalitat italiana ha mort aquest dimarts a Eivissa en un accident de moto, segons ha informat el 061.

El succés ha tingut lloc a les 12.50 hores en la carretera de Sant Josep, en el quilòmetre 5, també s'ha vist implicada una furgoneta.

Els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida del motorista, que ha mort per les lesions sofertes pràcticament en l'acte.