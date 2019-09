Mor un motorista després de xocar contra un autobús a Palma

Publicado 27/9/2019 12:16:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Set. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest divendres després d'haver sofert un accident de trànsit a Palma en el qual també s'ha vist implicat un autobús.

Segons ha informat el 061, a conseqüència de l'impacte, el motorista ha quedat atrapat sota l'autobús i ha sigut necessària la intervenció dels Bombers per treure-ho.

No obstant això, i malgrat les maniobres de reanimació que li han practicat els serveis d'Emergències, no es va poder fer res per salvar la seva vida.

El succés ha tingut lloc al voltant de les 10.30 hores la camí Vell de Bunyola, Palma.