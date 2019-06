Multen per primera vegada un turista per comprar en Platja de Palma productes a un venedor ambulant

Publicado 4/6/2019 13:00:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Palma ha sancionat per primera vegada un turista per comprar productes procedents de venda ambulant a la Platja de Palma. En ser una infracció lleu, l'import de la sanció és de 100 euros.

Segons ha informat el cos policial a Europa Press, la sanció es contempla en l'Ordenança Reguladora de l'Ús Cívic dels Espais Públics (ORUCEP) que inclou la declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), entre les quals es troba la Platja de Palma. Entre altres qüestions, l'ordenança prohibeix comprar productes de venda ambulant no autoritzada i preveu sancions per a aquests clients.

El cos policial ha posat en pràctica l'ORUCEP durant la Setmana Santa, encara que no s'han executat denúncies a compradors fins ara.

Es dóna la circumstància que és la primera ocasió en la qual se sanciona a un client de venda ambulant, que en aquest cas ha estat un turista estranger que, durant la setmana passada, va comprar productes a un venedor ambulant, tal com ja va avançar el diari Última Hora.

PREVENCIÓ COMPORTAMENTS INCÍVICS

Des de l'Ajuntament de Palma han assenyalat que la citada sanció, aplicable tant a residents com a turistes, és la primera però "no serà l'última", a causa de l'operatiu especial de cara a l'estiu que ha dissenyat l'àrea de Seguretat Ciutadana amb l'objectiu de prevenir comportaments incívics i augmentar la vigilància específica en zones turístiques.

Segons han explicat fonts del Consistori palmesà a Europa Press, l'aplicació de les ordenances dóna resposta a les demandes d'empresaris del sector hoteler i de la restauració davant les nombroses queixes rebudes pels comportaments incívics de grups "molt concrets" de turistes, especialment a la línia frontal de la Platja de Palma, que afecten la imatge de la zona.

Cal recordar que l'ORUCEP inclou la figura de les ZEIT, que permeten actuar amb més contundència durant els mesos de temporada alta en determinats llocs de Palma per combatre el "turisme incívic".

Entre les pràctiques sancionables, s'inclouen el 'balconing', la venda de begudes alcohòliques entre les 24.00 hores i les 08.00 hores per consumir en l'exterior del local, el 'botellot', la venda de gas òxid nitrós, la compra de productes de venda ambulant no autoritzada, el consum d'alcohol per part de menors o el foment de conductes incíviques, com a excursions etíliques, entre altres.