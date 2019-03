El muntatge 'On és quan no hi és?' serà la nova coproducció en xarxa per a públic familiar del Teatre Principal

Publicado 18/3/2019 17:12:15 CET

El muntatge 'On és quan no hi és?', de Tolo Ferrà, serà la nova coproducció en xarxa per a públic familiar per a la propera temporada del Teatre Principal de Palma, tal com ha decidit el comitè d'avaluació reunit el passat 11 de març.

Segons ha informat el Teatre en un comunicat, aquesta és la segona edició i la primera amb la participació de teatres i institucions de les quatre illes.

En concret, participen el Teatre Principal de Palma, la Fundació Teatre Principal de Maó, l'Institut d'Estudis Balears (IEB), el Consell Insular d'Eivissa, el Consell Insular de Formentera, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de Balears.

Es tracta "d'una nova forma de gestió corresponsable que implica l'optimització de recursos humans, financers i estructurals de les institucions implicades" amb l'objectiu de "cobrir totes les fases de producció del projecte artístic seleccionat, des de l'inici del procés creatiu fins al pla d'explotació i distribució final".

En aquesta primera convocatòria es van presentar deu propostes i es va resoldre dilluns passat després que es reunís el comitè de selecció, que va estar format per representants de totes les institucions i teatres coproductors.

El projecte seleccionat és, a parer del comitè de selecció, una proposta "amb la qualitat artística d'acord amb els valors de la xarxa i està en un grau de maduresa òptim per aprofitar els recursos de la mateixa".

També es va decidir atorgar un accésit al projecte 'Téntol', de Gràcia Moragues, un accésit que permetrà a la creadora fer una residència a Formentera amb el seguiment de tots els coproductors.