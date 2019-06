Negociacions fins a l'últim minut a la recta final per formar govern als ajuntaments de Balears

Publicado 15/6/2019 7:08:49 CET

El socialista José Hila serà investit alcalde de Palma després de tancar l'acord amb Podem i MÉS aquest divendres

PALMA DE MALLORCA, 15 Juny (EUROPA PRESS) -

Els 67 municipis de Balears celebraran aquest dissabte el ple de constitució dels seus ajuntaments -i del Consell de Formentera-, amb negociacions fins a l'últim minut en algunes localitats i pactes tant a l'esquerra com a la dreta.

A la recta final de les negociacions després de les eleccions municipals del 26 de maig, hi ha pactes ja tancats a la majoria de municipis, si bé en una minoria encara està a l'aire qui governarà els propers quatre anys -en alguns casos, el retard a donar per tancats els pactes es deu a les consultes dels partits a les seves bases-.

EL SOCIALISTA JOSÉ HILA, ALCALDE DE PALMA

Les tres forces que van governar a la capital balear en la legislatura passada donaven per descomptat des del principi que reeditarien el pacte, però fins a aquest divendres no s'ha pogut donar per tancat. Acordar el programa va ser el primer pas, però el repartiment d'àrees ha estat un obstacle fins a les últimes hores. A cap moment va estar en dubte que el socialista José Hila seria el proper alcalde, però MÉS i Podem reclamaven major representació en la composició del govern municipal que la que els atorgava el PSIB.

Finalment, Podem s'encarregarà de gestionar les àrees de Justícia Social i Igualtat; Participació Ciutadana i Govern interior i Promoció econòmica, Comerç i ocupació i Mercats; i MÉS per Palma gestionarà Model de Ciutat i Habitatge Digne i, així mateix, una 'macroàrea' que inclourà Benestar Social, Cultura i Educació.

D'aquesta manera, ni els ecosoberanistas conservaran la direcció d'Emaya, ni Podem l'àrea d'Infraestructures, com pretenien, sinó que passen al PSIB, que també tindrà Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Turisme, Esports, Salut, Consum, Hisenda i Funció Pública.

Entre els punts acordats al programa, destaquen la construcció de 1.500 habitatges públics "de lloguer assequible", polítiques per actuar sobre els preus del mercat de lloguer, millorar les freqüències i connectivitat de la xarxa de l'EMT, i implantar "paràmetres de sostenibilitat humana i ambiental" respecte a l'arribada de creuers.

CALVIÀ

A Calvià, el segon municipi amb major població de Mallorca, els resultats del 26M van aplanar el camí a Alfonso Rodríguez Badal per repetir com a alcalde: va obtenir deu regidors, i tot sembla apuntar al fet que serà investit amb el suport dels dos regidors de la coalició que van formar MÉS i Podem. Es preveu que l'acord es ratifiqui aquesta tarda.

MARRATXÍ

A Marratxí, un altre dels municipis limítrofs a Palma, ja s'ha tancat un acord que garanteix la majoria d'11 regidors, entre PSIB (6 regidors), MÉS (4) i la coalició d'Independents de Marratxí i el PI (1).

En virtut d'aquest acord, el socialista Miquel Cabot serà investit alcalde. Li passarà la vara de comandament Joan Francesc Canyelles (MÉS), qui assumeix les funcions del primer tinent d'alcalde, mentre que Neus Serra (PI) entrarà al govern municipal com la segona tinent d'alcalde. D'aquesta manera, el regidor de Podem (Humberto López) es queda en l'oposició, on també hi ha quatre regidors del PP, tres de Cs i dos de Vox.

LLUCMAJOR

Singularment complicat ha estat el cas de Llucmajor, on hi ha un consistori molt fragmentat, amb nou forces amb representació. Tant PSIB i PP tenen cinc regidors, si bé els socialistes van superar als 'populars' per una curta diferència de vots.

Un dia abans de la constitució de l'Ajuntament, PP, Cs, Llibertat Llucmajor i ASI han signat un acord de governabilitat que els permetrà conformar un govern municipal, amb Eric Jareño (PP) com a alcalde, i suport extern de Vox i l'independent Raúl Domínguez.

El grup municipal encapçalat per l'anterior alcalde, Gori Estarellas (PSIB), no va sumar majoria amb els seus socis de la passada legislatura (MÉS i PI). Estarellas es va plantejar presentar-se sense un acord tancat, deixant que cada partit es pronunciés en el mateix dia de la constitució de l'Ajuntament.

INCA

La candidatura de Virgili Moreno va aconseguir millorar els seus resultats a Inca i va passar de set a nou regidors, que al costat dels dos de MÉS li atorguen la majoria. Les dues formacions van anunciar un acord de governabilitat que van batejar com el 'Pacte pel progrés econòmic i social d'Inca', amb cinc eixos programàtics.

MANACOR

A Manacor s'ha tancat un pacte d'esquerra, pel qual Miquel Oliver (MÉS-Esquerra) serà investit alcalde per als propers quatre anys amb el suport del PSIB i de Podem. En 2015, MÉS-Esquerra va sumar nou regidors amb els de el PSOE i Volem i va iniciar un govern en minoria. Una moció de censura impulsada pel PI i el PP al costat d'AIPC-SyS va derrocar aquest Pacte en menys d'un any i va donar pas a una alcaldia conjunta entre Pedro Rosselló i Catalina Riera. Ara, els nombres descarten que aquesta situació pugui tornar a repetir-se.

EIVISSA

A Eivissa, el socialista Rafa Ruiz tornarà a ser alcalde després d'una verificació del recompte, que inicialment atorgava la victòria al PP. Els socialistes han tancat un pacte amb Podem pel qual Ruiz serà alcalde els quatre anys.

MAÓ

A Maó, segueixen les negociacions d'última hora i el PSIB està pendent de poder donar per tancat l'acord amb Ara Maó perquè el socialista Héctor Pons accedeixi a l'alcaldia per quatre anys, a l'espera que els partits consultin a les seves bases.

CIUTADELLA

A Ciutadella de Menorca, el més probable és que la candidata del PSM, Joana Gomila, sigui la propera alcaldessa, però a amb prou feines unes hores del límit encara no s'han tancat les negociacions mancant que les bases del PSIB i Podem ratifiquin l'acord.

CONSELLS INSULARS

A Formentera -on es constitueix el Consell insular- continuen les converses fins a l'últim moment per aconseguir un acord. Segons fonts socialistes, el PSOE (amb cinc consellers) segueix negociant amb GxF (amb sis). En cas que no s'arribi a un acord, una vegada transcorregudes 48 hores des de la primera votació el govern seria pel més votat -en aquest cas GxF-.

En el Consell d'Eivissa, PP i Cs han tancat un acord programàtic i previsiblement assumirà la vicepresidència Vicente Marí. En la resta de Consells continuen les negociacions i de moment no hi ha res definitivament tancat, si bé els resultats electorals fan probable un govern d'esquerra presidit pel PSOE a Mallorca (amb Catalina Cladera com a presidenta) i Menorca (Susana Mora). Han de constituir-se abans del 10 de juliol, però encara no s'ha fixat la data.

MUNICIPIS AMB MAJORIA D'UN SOL PARTIT

Hi haurà governs del PP en solitari a Estellencs (Bartomeu Jover serà l'alcalde), Escorca (Antoni Solivellas), Alaró (Llorenç Perelló), Campos (Francisca Porquer), Selva (Joan Rotger), Santanyí (Maria Pons), Sant Joan de Labritja (Antoni Marí 'Carraca'), Santa Eulària (Carmen Ferrer), Alaior (José Luis Benejam) i Es Migjorn (Antonia Camps).

Igualment, també hi ha majories a Deià (Lluis Apesteguia, d'Agrupació Deià), Valldemossa (Nadal Torres, Grup Independent de Valldemossa), Esporles (Maria Ramon, MÉS), Banyalbufar (Mateu Ferrà, El PI), Puigpunyent (Toní Marí, PSIB), Vilafranca de Bonany (Montserrat Rosselló, PxP), Ariany (Joan Ribot, PI), Lloret (Antoni Bennàsar, Endavant), Costitx (Antoni Sales, PI), Llubí (Magdalena Perelló, MÉS) i Mancor de la Vall (Guillem Vilallonga, MÉS).

D'altra banda, entre altres municipis, s'han tancat pactes a Fornalutx (l'alcaldia serà per Xisco Marroig, d'Independents), Felanitx (alcaldia repartida entre Jaume Monserrat i Xisco Duarte, del PI i el PSIB), Sa Pobla (Llorenç Gelabert, del PI) i Montuïri (Joan Verger, de MÉS), entre uns altres. El PP ha aconseguit també pactes a municipis com Sineu (amb Tomeu Mulet d'alcalde) i Sóller (Carlos Simarro).