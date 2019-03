Negueruela assegura que el petit comerç situa el PP "com la seva principal amenaça"

Publicado 19/3/2019 14:16:05 CET

El conseller critica a Salom per la seva etapa com a delegada del Govern: "Entenc que no vulguin parlar de Maria Salom", ironitza

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç d'Indústria, Iago Negueruela, ha assegurat aquest dimarts que el petit comerç de Balears situa el PP "com la seva principal amenaça" i que "parlar de petit comerç i el PP és una incoherència en si mateixa".

Així s'ha expressat Negueruela en resposta a una pregunta del diputat 'popular' Santiago Tadeo durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament. El conseller ha instat el PP a aclarir "si tornaran a fer això" mentre ensenyava una foto de l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, i l'exalcalde de Palma, Mateu Isern, amb la maqueta de Ses Fontanelles.

Negueruela ha afegit que el model del PP és el de la liberalització de les rebaixes i l'obertura de grans superfícies.

A més, en matèria de venda ambulant il·legal, el conseller ha ressaltat que "la responsable fins a fa vuit mesos era Maria Salom", per la seva etapa com a delegada del Govern, i s'ha preguntat "què va fer". A continuació, ha ironitzat dient que entenia que els diputats del PP no volguessin "parlar de Maria Salom", recentment designada com a candidata al Congrés per Balears a les eleccions generals, per decisió del president nacional del partit, Pablo Casado.

Per la seva banda, Tadeo ha lamentat que la resposta del Govern sigui "pregunta després de pregunta que la culpa és del PP" i ha acusat el conseller de no haver "solucionat gens durant quatre anys en el sector del comerç". Tadeo també ha recordat que va ser un Govern socialista el que va autoritzar grans superfícies com Porto Pi o Festival Park.