Noguera cerca vies de col·laboració amb el Tercer Sector Social

"L'aposta pel tercer sector és un dels eixos principals d'aquest mandat", ha assegurat el tinent d'alcalde, Antoni Noguera

El tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, s'ha reunit aquest dimarts amb el Tercer Sector Social per compartir els principals acords de govern que els afecten i trobar vies de col·laboració.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, en la reunió han participat representants de CERMI-ONCE, Plataforma del Voluntariat, REAS, la Coordinadora de discapacitats i EAPN.

Noguera ha afirmat als presents que "l'aposta pel tercer sector és un dels eixos principals d'aquest mandat". A més, el tinent d'alcalde ha lloat la tasca que es realitza i ha explicat que "el tercer sector arriba a llocs on l'administració no pot arribar". Des de Cort asseguren que el tercer sector fa una tasca amb col·lectius necessària per "garantir la igualtat d'oportunitats".

El tinent d'alcalde ha explicat a més els compromisos com la creació del servei d'atenció social 24 hores, la reactivació del Pacte per la Inclusió social o l'obertura de dos centres de dia a Son Cladera i Son Ferriol. Igualment, s'ha compromès a mantenir contacte amb el Tercer Sector amb una periodicitat de dues vegades a l'any.