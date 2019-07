Noguera diu que la UE és "còmplice d'un genocidi" després de l'empresonament de Carola Rackete, capitana 'Sea-Watch 3'

Publicado 4/7/2019 17:16:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Benestar Social i Cultura de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha considerat aquest dijous que la Unió Europea és "còmplice d'un genocidi" per la "gent que mor" en el Mediterrani, després de l'empresonament de Carola Rackete, capitana del 'Sea-Watch 3'.

"Estan passant coses molt greus i estem deixant morir a gent a les nostres mans. Entre tots hem de denunciar-ho i acusar-ho perquè és molt greu la situació. És obligat aquest comentari", ha sostingut Noguera en declaracions als mitjans.

Cal recordar que el Tribunal d'Itàlia va retirar el dimarts l'arrest domiciliari impost a la capitana del 'Sea-Watch 3', que va ser detinguda després d'entrar en el port de Lampedusa amb un vaixell en el qual anaven prop de 40 migrants rescatats en el Mediterrani.

El jutge va sostenir que Rackete "va actuar per complir el deure portar als migrants a lloc segur", segons va recollir el diari italià 'La Repubblica'.

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, molt crític amb les accions de Rackete, va lamentar a través del seu compte en Twitter que "per a la Justícia italiana ignorar les lleis i envestir una patrulla de la Guàrdia di Finanza no són motius suficients per anar a la presó".

La capitana del vaixell està acusada de posar en perill la vida de quatre policies que estaven a bord de la patrulla, col·locada per intentar impedir el seu accés al port de Lampedusa a primera hora del dissabte.

********** EN CASTELLANO **********

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

El regidor de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, ha considerado este jueves que la Unión Europea es "cómplice de un genocidio" por la "gente que muere" en el Mediterráneo, tras el encarcelamiento de Carola Rackete, capitana 'Sea-Watch 3'.

"Están pasando cosas muy graves y estamos dejando morir a gente en nuestras manos. Entre todos tenemos que denunciarlo y acusarlo porque es muy grave la situación. Es obligado este comentario", ha sostenido Noguera en declaraciones a los medios.

Cabe recordar que el Tribunal de Italia retiró el martes el arresto domiciliario impuesto a la capitana del 'Sea-Watch 3', que fue detenida tras entrar en el puerto de Lampedusa con un barco en el que iban cerca de 40 migrantes rescatados en el Mediterráneo.

El juez sostuvo que Rackete "actuó para cumplir el deber de llevar a los migrantes a lugar seguro", según recogió el diario italiano 'La Repubblica'.

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, muy crítico con las acciones de Rackete, lamentó a través de su cuenta en Twitter que "para la Justicia italiana ignorar las leyes y embestir una patrulla de la Guardia di Finanza no son motivos suficientes para ir a la cárcel".

La capitana del barco está acusada de poner en peligro la vida de cuatro policías que estaban a bordo de la patrulla, colocada para intentar impedir su acceso al puerto de Lampedusa a primera hora del sábado.