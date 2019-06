Noguera: "No volem per Palma un nou episodi com el de l'autopista Llucmajor-Campos"

Publicado 7/6/2019 16:41:40 CET

Reitera que és "necessari revisar i pacificar" el tram 1 del segon cinturó

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde en funcions de Palma, Antoni Noguera, ha sostingut aquest divendres que "no vol per Palma un nou episodi com el de l'autopista Llucmajor-Campos" i, en aquest sentit, ha reiterat que és "necessari revisar i pacificar" el tram 1 del segon cinturó.

En una publicació al seu mur de Facebook, el dirigent palmesà de MÉS ha assenyalat que el projecte planteja elevar el cinturó en un tram de gairebé un quilòmetre creant un terraplè elevat de fins el 9 metres d'altura sobre el terreny actual i que, "com és fàcil d'entendre", al seu judici, "suposarà una barrera amb un impacte territorial i paisatgístic molt important".

"És com si el segon tram de la Via de Cintura entre la carretera de Valldemossa i Son Dureta s'hagués fet elevat de la mateixa manera en què es va fer el primer, entre l'estadi del Balears i la Carretera de Sóller. No és difícil imaginar la greu repercussió paisatgística i funcional que això suposaria per a la relació de Palma amb el territori de la zona de Ponent que l'envolta", ha argumentat.

D'altra banda, en referència a la distribució del trànsit local --el que ha d'anar des de l'autopista fins al Coll d'en Rabassa, el Fan Mallorca, l'EMT, Mercapalma o altres establiments de l'entorn-- Noguera ha criticat que el projecte planteja "tot un seguit de rotondes, fins a nou, que la converteixen en una solució molt complicada i que, segurament, farà fins i tot difícil l'orientació per als usuaris amb cotxe privat".

A més, ha afegit que presenta "molts inconvenients en relació als possibles desplaçaments no motoritzats", ja que "un ciclista que vulgui anar, per exemple, des del Coll de'n Rabassa fins a Mercapalma, l'EMT o el Fan, haurà de travessar fins a nou passos de vianants, coincidint amb diferents entrades o sortides a les rotondes plantejades, i dos passos d'uns vint metres per sota la via".

En aquest sentit, ha sostingut que, a certes hores, és "perillós", i, durant el dia, "quan es construeixi el nou Institut de Son Ferriol no serà viable que els alumnes del Coll d'en Rabassa vagin a peu o amb bicicleta, malgrat estar a tan sols 2 quilòmetres de distància".

"Clarament, els redactors han pensat únicament en els recorreguts dels cotxes, i han volgut afegir després un vial ciclopeatonal de forma absolutament forçada, que no només es gairebé inviable per a vianants i ciclistes, sinó que també dificultaria les sortides i entrades de cotxes en el cas que el trànsit no motoritzat fora una mica més que residual", ha conclòs.