Noguera rebutja canviar els seus plans per a les municipals per l'admissió a tràmit de la querella de Fevitur

El batle de Palma, Antoni Noguera, no pensa canviar els seus plans per a les eleccions municipals de maig -a les quals concorre com a candidat de MÉS per Palma- arran de l'admissió a tràmit d'una querella per prevaricació contra ell, presentada per la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), per la regulació del lloguer vacacional a la ciutat.

Així ho ha indicat el primer edil de Palma en declaracions a IB3 Ràdio recollides per Europa Press, en les quals ha argumentat que la regulació del lloguer vacacional va ser una decisió "presa com a equip de govern" que responia a "l'interès general", en concret, per defensar "un dret bàsic", el de l'accés a l'habitatge dels residents.

A més, Noguera ha recordat que l'Ajuntament estava obligat a desenvolupar una Llei autonòmica -la modificació de la Llei Turística aprovada pel Parlament- que establia que, en un determinat termini, els municipis havien d'implantar una zonificació del lloguer vacacional, delimitant en quines àrees estaria permès i en quines no.

En aquesta línia, el batle ha raonat que si l'Ajuntament no hagués desenvolupat la Llei "això sí hauria estat prevaricació". Per reforçar aquests arguments, ha afegit que la proposta es va tramitar "presentada per la Federació d'Associacions de Veïns", per la qual cosa ha sostingut que la zonificació es va fer "d'acord a la llei" i "empoderada amb la ciutadania".

Per això, Noguera ha dit que en Cort estan "tranquils" i que donaran "les explicacions oportunes". "Seguirem prenent decisions valentes com aquesta", ha postil·lat.

VINCULA LA QUERELLA A INTERESSOS ECONÒMICS

Igualment, el batle s'ha mostrat "una mica sorprès" per l'admissió a tràmit de la querella, i ha raonat que aquesta qüestió "s'hauria de dirimir en la via contenciosa i no penal".

També ha dit que és "evident" que l'entitat que ha presentat la querella, una patronal del lloguer turístic, "té altres interessos que no són els generals, ni l'accés a l'habitatge, sinó una activitat econòmica que en els últims anys a Palma està molt connectada a l'especulació".

En aquest sentit, el batle ha explicat que en tocar "interessos econòmics" solen produir-se "amenaces de querelles", "no només amb aquest tema". "Comencem a estar acostumats", ha lamentat, concloent que és "un patró trist" per les "despeses" per a la Justícia, que ha de "perdre temps en aquestes qüestions".