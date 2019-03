Normalitzat el trànsit en Via Cintura després d'un accident que ha provocat uns 10 quilòmetres de retencions

Publicado 5/3/2019 12:31:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El trànsit en la Via Cintura de Palma (Dt.-20) ja s'ha normalitzat després d'un accident a l'altura de Son Gotleu que ha provocat uns 10 quilòmetres de retencions en aquesta autopista, sentit Aeroport, a primera hora del matí d'aquest dimarts, segons han informat fonts del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca.

A l'accident, que s'ha produït prop de les 08.00, se li ha ajuntat un vehicle detingut a la calçada per causes mecàniques uns 2 quilòmetres enrere i, per tots dos motius, s'han generat unes dues hores de col·lapse en aquesta via i en l'autopista de Palmanova (MA.-1). També s'han registrat les "retencions habituals" d'entrada en la MA.-13.