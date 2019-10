El nou pla de connectivitat de Mallorca identifica possibles rutes des de Palma fins a Nova York i Torontó

Publicado 9/10/2019 14:47:40 CET

Pons concreta que el pla contempla 31 destinacions repartides en 16 països i tres continents

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nou pla de connectivitat de Mallorca per 2020 fins al 2022, que s'estructura en temporades i mercats, té l'objectiu de reduir l'estacionalitat --en els mesos de setembre a maig--, consolidar els turistes existents i, així mateix, diversificar l'oferta de rutes actuals, contemplant, entre altres, la possibilitat de connectar Palma amb Nova York i Toronto.

Així ho ha presentat conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, en roda de premsa després de presidir el Comitè de Rutes de l'Aeroport de Palma, en la qual ha destacat que el pla biennal identifica 31 destinacions repartides en 16 països i tres continents, a més de 56 companyies susceptibles de poder operar en les noves rutes.

Segons ha explicat Pons, el Pla de Connectivitat és un "manual de destinació" que fixa les "línies estratègiques" a seguir per impulsar iniciatives dirigides al desenvolupament del trànsit aeri dels propers anys amb Mallorca i ha recordat que és el primer que s'elabora en la Comunitat amb la participació agents públics i privats.

En aquest sentit, ha posat en valor que el Comitè de Rutes estigui compost per Aena, el Consell de Mallorca, el Govern, la Cambra de comerç, l'Ajuntament de Palma, la Delegació de Govern i, per part del sector turístic, intervingui CAEB i Federació Hotelera de Mallorca.

El Pla ha estat elaborat per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes (AETIB) i, tal com ha estès el seu director adjunt, Vicenç Torres, els objectius són definir estratègies per a potenciar les rutes regulars cap a mercats emissors de turistes que encara no compten amb connexions i impulsar noves rutes cap a destinacions domèstiques, com l'increment de freqüències durant la temporada baixa cap a destinacions ja ofertes.

Així mateix, també se cerca facilitar l'increment de la connectivitat aèria, especialment durant les temporades mitjana i baixa, i millorar la connectivitat aèria de rutes de llarga distància en el mitjà-llarg termini, més enllà de l'abast temporal d'aquest pla.

En relació a l'estacionalitat, es pretén millorar la connectivitat directa i recuperar "els enllaços perduts els mesos anteriors i posteriors a la temporada alta" i s'aplicarà amb requisits en tots els mercats, exceptuant Països nòrdics (Billund, Bergen i Malmö), Suïssa (Zuric) i Bèlgica (Brussel·les), "en els quals convé incidir en una estratègia per tot l'any".

POTENCIAR LA CONNECTIVITAT EN TEMPORADA BAIXA

Es contempla potenciar la connectivitat, especialment en temporada baixa i mitjana, en 23 aeroports de 16 països europeus; a Niça, França; Venècia, Nàpols i Florència, a Itàlia; Lisboa, a Portugal; Rostock i Erfurt, a Alemanya; Atenes a Grècia; Bucarest a Romania; Sant Petersburg a Rússia; Tallin, a Estònia; Budapest a Hongria; Kíev, a Ucraïna; Graz, a Àustria; Sèrbia, a Belgrad; Aalborgam a Dinamarca; Trondheim, Stavanger, Tromso, Kristiansand i Bergen, a Noruega; Oulu, a Finlàndia.

Així mateix, també es proposen connexions directes amb Tel Aviv i Marrakech i unes altres de llarg radi, com Nova York, Toronto i dues capitals asiàtiques com Istanbul i Doha. Així mateix, es preveu impulsar el mercat nacional amb la connectivitat domèstica amb Vigo i Pamplona "on es veu mercat suficient".

Preguntats pel possible vol entre Palma i Nova York, Torres ha explicat que, de moment, "no hi ha identificades les necessitats", ja que "falten xifres suficients per saber la quantitat de turistes que arriben a la zona", si bé ha reconegut "n'hi ha".

Per tot això, es mantindran contactes amb unes 56 companyies aèries en reunions específiques o trobades en les diferents fires turístiques i fòrums internacionals, com per exemple, en World Routes, European Routes i Conferència de Slots, entre altres.

El desplegament d'aquesta estratègia es farà mitjançant la col·laboració públic-privada, amb actuacions del Consell de Mallorca, Aena, l'Aetib, la Fundació Mallorca Turisme i la Fundació Turisme Palma 365.

"LES COMPANYIES VOLEN OCUPAR EL TROS DE PASTÍS DE THOMAS COOK"

Preguntats pel buit que ha deixat la fallida del touroperador britànic Thomas Cook a Balears, Pons ha explicat que "s'estan duent a terme reunions diverses per emplenar el buit de la companyia", afegint que "el mercat es reorganitza".

"Hi ha gent interessada, les companyies ara volen ocupar el tros de pastís que ha deixat Thomas Cook. L'atracció de Mallorca és suficientment potent com perquè pugui haver-hi aquest tipus de pugna", ha conclòs Pons.