La nova Comissió de Salut Mental de Menorca atendrà a 15.000 persones

Publicado 11/4/2019 13:53:40 CET

MENORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Tècnica de Salut Mental de Menorca, que s'ha constituït aquest dijous, atendrà a 15.000 persones diagnosticades amb un trastorn de salut mental a l'Illa, 400 d'elles amb trastorn mental greu. D'aquesta xifra global, hi ha 3.200 nens i adolescents diagnosticats, 200 d'ells amb un trastorn mental greu.

"Aquesta Comissió s'encarregarà de detectar les necessitats concretes dels pacients de salut mental de Menorca per respondre, de forma integral i amb unificació de criteris, amb els serveis i protocols més adequats a cada cas", ha explicat la consellera de Salut del Govern, Patricia Gómez, durant la presentació d'aquesta comissió a les associacions de pacients.

"Ara, no només es configuren aquestes comissions per desenvolupar un treball coordinat, sinó que també s'inclou a les associacions de pacients de Menorca en grups de treball per recollir les seves demandes i donar-los resposta, creant un espai d'intercanvi i planificació on la veu de professionals, usuaris i familiars es converteixi en objectius i accions concrets", ha indicat.

La consellera ha destacat també alguns dels eixos del Pla de Salut Mental que ja s'està implementant a Balears. "Es tracta d'una estratègia que no només garanteix l'atenció a les persones amb un trastorn mental greu, així com la seva rehabilitació i el suport als seus familiars i cuidadors, sinó que també avança en la humanització de l'assistència sanitària mitjançant la lluita contra l'estigma i l'apoderament dels usuaris".

La responsable autonòmica ha explicat que el pla fomenta principis bàsics com la independència, l'autonomia i la dignitat de les persones; posa especial interès en les poblacions sensibles com la salut mental dels nens i adolescents, i enforteix la promoció dels factors de salut mental, la prevenció del suïcidi, els trastorns mentals i les addiccions, entre altres qüestions.

"Amb tot, el nou Pla i la seva estructura organitzativa pretenen establir un punt de partida cap a una atenció en salut mental més propera, més moderna i més adaptada a les noves realitats socials", ha assenyalat Gómez.

La Comissió de Salut Mental de Menorca està composta pel coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau; el coordinador de l'Àrea Assistencial de Salut Mental de Menorca, Antoni Liñana; la representant tècnica de l'Àrea d'Hospitalització de Salut Mental de l'Hospital Mateu Orfila, María José García; la representant tècnica de l'Àrea d'Atenció Comunitària en Salut Mental de Menorca, Magdalena Yebra Rotger; la responsable de l'Observatori del Suïcidi, Nicole Haver-hi, i el tècnic d'implantació de programes de l'Oficina de Salut Mental de Balears, Quim Garcia de Castrillon Branc.