La nova edició del Premi i Beques Pilar Juncosa & Sotheby's compta amb una dotació de 36.000 euros

La nova edició del Premi i Beques Pilar Juncosa & Sotheby's 2019, que atorga la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca amb la finalitat d'ajudar a les noves generacions d'artistes, compta amb una dotació de 36.000 euros, repartits entre diferents modalitats.

Segons ha informat la Fundació en un comunicat, amb el premi de Creació artística es volen potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró situats a Son Boter, adequat per l'artista per aprofitar l'ús d'aquests espais com a tallers artístics i que, en l'actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

Aquest premi està dotat amb 20.000 euros repartits de la següent forma: 6.000 euros com a reconeixement per a l'artista i la resta per a la producció i exhibició del projecte.

A més, s'ofereixen dues beques a artistes interessats en les tècniques d'estampació i obra seriada per participar en els cursos que la Fundació organitza anualment en els tallers gràfics de Joan Miró. Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta a un dels cursos-taller organitzats al llarg de l'any següent i 1.000 euros per a despeses de viatge i allotjament.

A més, la Fundació ofereix dues beques de residència a la Casa de Velázquez, amb 3.000 euros per cobrir les despeses. La Casa de Velázquez proporciona l'allotjament així com l'ús d'un dels seus estudis i la participació en el seu programa d'activitats.

D'altra banda, s'ofereix una beca de residència i participació en The Slade School of Fine Art (University College), amb una beca de 3.000 euros per cobrir les despeses a Londres, així com una beca de formació per als guanyadors del Certamen d'Art Gràfic per a Joves Creadors.