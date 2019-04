La nova edició de Sant Jordi arriba a Palma el dimarts amb 69 llocs de llibres

Publicado 16/4/2019 14:26:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Llibreters de Mallorca ha presentat aquest dimarts una nova edició de Sant Jordi, que comptarà amb 69 llocs de llibres i associacions repartides, principalment, en el recorregut que comprèn la plaça de Cort i la plaça d'Espanya de Palma.

Segons ha informat el Gremi en un comunicat, dimarts que ve es duran a terme recitals, signatures de llibres, contacontes, música, cercaviles i com a novetat, aquest any, es presentarà la Poeteca i la Poetraca, impulsades per la Fundació Mallorca Literària.

La major part de les activitats es faran en tres escenaris, un situat la plaça de Cort amb el nom d'Institució Moll, que durà a terme activitats relacionades amb llibres emblemàtics com la col·lecció 'Ansa per Ansa'; l'altre a la plaça Major, escenari de la Fundació Mallorca Literària i un tercer a la porta Pintada de Palma.

Una altra de les novetats d'aquest any és que, per primera vegada, el Gremi de Floristeries col·labora amb el Gremi de Llibreters de Mallorca, d'aquesta manera, durant tot el dia les floristeries estaran presents en el recorregut oficial pel centre de Palma.

En total hi haurà nou floristeries que vendran la tradicional rosa de Sant Jordi. La Festa, declarada per la Unesco Dia Mundial del Llibre, se celebrarà entre les 09.00 del matí i les 21.00 hores de la nit.

Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, les llibreries del Gremi faran un 10 per cent de descompte en tots els seus llibres, una oferta que solament estarà vigent el dimarts 23 d'abril.

"Des de sempre els llibreters esperem amb ganes aquest dia, perquè ens permet tenir un contacte directe amb el lector, de la mateixa manera que també els escriptors amb les seves signatures poden dedicar moments especials als seus lectors", ha assenyalat la presidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Maria Barceló.

La presentació de Sant Jordi 2019 ha comptat amb la participació del vicepresident i conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles; la tinent de lacalde de l'àrea de Funció Pública i Govern, Aurora Jhardi i Francisca Niell, Coordinadora de Cultura de l'Ajuntament de Palma.