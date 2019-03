La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora deu noves places a Manacor

Publicado 4/3/2019 14:13:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presentat aquest dilluns, juntament amb el gerent d'Estel de Llevant, Guillem Febrer, i l'alcaldessa de Manacor, Catalina Riera, les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix deu places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental.

La posada en marxa d'aquest recurs d'accés públic ha fet que per primera vegada moltes d'aquestes persones puguin tenir una plaça, amb una supervisió 24 hores i compatible amb altres serveis, com el servei ocupacional, que promocioni l'autonomia i integració social.

Aquestes deu places d'habitatge supervisat a Manacor s'integren a la primera xarxa pública d'atenció social a les persones amb diagnòstic de salut mental a Balears, creada aquesta legislatura.

"Ens vam proposar crear una estructura que fos pública i estable per a persones amb problemes de trastorn mental", ha apuntat la consellera Fina Santiago, i "en menys de quatre anys ja hi ha centres ocupacionals, habitatges supervisats, suport a l'habitatge i servei d'acompanyament per a aquestes persones".

Actualment, la Conselleria ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. "Ara hem de créixer, i en la propera legislatura s'ha de fer un salt ja no tan qualitatiu sinó quantitatiu", ha conclòs.