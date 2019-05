Obren el termini per presentar propostes per a les Jornades d'Estudis Històrics Locals

Publicado 30/4/2019 17:42:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha obert fins al 15 de juliol el termini per presentar propostes de comunicacions per a les Jornades organitzades per l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que se celebraran del 7 al 9 de novembre en l'Arxiu del Regne de Mallorca a Palma.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que tenen com eix central la música a Balears i versaran sobre 'La Música a les Illes Balears. Llenguatges sonors des dels anys seixanta fins a l'actualitat'.

En termes més concrets, l'objectiu és l'estudi de la música produïda a les Illes des de la dècada dels anys seixanta fins al present, "establint un recorregut amb perspectiva històrica i transversal a través de diferents escenes, estils i èpoques que permeti connectar-la amb altres camps temàtics".

Les propostes que es presentin han de seguir unes directrius, com, per exemple, el fet musical insular --Mallorca, Menorca i les Pitiüses--, la música popular, els fenòmens globals de les indústries culturals en el context insular i la producció musical en relació amb altres disciplines artístiques, entre uns altres.

L'extensió haurà de ser de 3.000 caràcters com a màxim --comptant els espais i la bibliografia--, s'han d'acompanyar d'un currículum breu i les dades personals de l'autor. Haurà d'enviar-se a l'adreça electrònica publicacions@iebalearics.org.

El comitè científic avaluador de les propostes està format per Bàrbara Duran, Isidor Marí, Jaume Escandell, Tomeu Canyelles i Francesc Vicens.