Oliver reitera a Palma el "compromís" de l'Estat amb el creixement "sostenible i sostingut" del turisme

Publicado 15/3/2019 16:32:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver, ha reiterat el "compromís" de l'Estat a consolidar un "creixement turístic sostenible i sostingut" i ha destacat la necessitat de diversificar l'oferta turística "més enllà del model de sol i platja" a través del treball conjunt entre l'Administració i el sector privat per "posar en valor els recursos naturals".

Així s'ha expressat Oliver durant la clausura del VII Congrés Nàutic celebrat en el Palau de Congressos de Palma aquest dijous i divendres. En aquest sentit, la secretària d'Estat de Turisme ha destacat que el turisme nàutic "atreu visitants amb poder adquisitiu i sensibilitzats amb la necessitat de conservació del medi marí" a més de posar l'accent en "consolidar" la línia de treball per tal que el turisme nàutic "mitigui la seva petjada ecològica".

Durant el seu discurs, Oliver ha posat de relleu la sostenibilitat com a "eix" de l'estratègia de turisme 2030 per consolidar un model de creixement "sostenible i sostingut" i ha remarcat que Espanya és un model "referent" en matèria turística, alhora que ha subratllat que Palma és "capital nàutica".

Així, la secretària d'Estat de Turisme ha incidit en "l'èxit" de les "bones xifres" en turisme encara que ha subratllat que "l'èxit actual no assegura l'èxit futur", per la qual cosa ha remarcat l'aposta per la "diversificació de l'oferta turística en territoris, mercats i productes més enllà del model de sol i platja".

"VISITANTS SENSIBILITZATS AMB EL MEDI AMBIENT"

Sobre el turisme nàutic, Oliver ha destacat que aquest model "atreu a visitants sensibilitzats amb l'entorn" pel que ha afirmat que el gaudi d'aquest turisme "depèn de la conservació del medi marí".

"El turisme nàutic ha de treballar en la línia de mitigar la petjada ecològica, i em consta que s'està treballant en la qüestió", ha manifestat, alhora que ha recordat que el sector nàutic aglutina 3.700 empreses, crea 19.700 llocs de treballs directes i va obtenir el 2018 més de 250 milions de beneficis bruts.

"ENORME POTENCIAL" DEL TURISME NÀUTIC

En la mateixa línia, Oliver ha incidit en "l'enorme potencial" del turisme nàutic i ha tornat a subratllar la necessitat de posicionar la "sostenibilitat" com a element clau en el desenvolupament exitós del model.

"Espanya compta amb tots els elements: milers de quilòmetres de costa, una amplísima varietat d'activitats nàutiques, infraestructura, condicions climàtiques, qualitat ambiental i un sector productiu i empresarial", ha expressat.

CLUB DE PRODUCTE DE TURISME NÀUTIC

En aquest sentit, s'ha referit al compromís de la Secretaria d'Estat de Turisme a "incentivar el desenvolupament del turisme nàutic" a través de Club de Producte de Turisme Nautico d'Espanya mitjançant el qual "dóna suport a l'associacionisme de gestors de productes nàutics" i "agrupa l'oferta de serveis nàutics de cada port".

"La nàutica està de moda i és un element més d'oci en la societat, cada vegada més persones volen gaudir del mar i això conforma un dels segments del sector turístic amb major projecció de desenvolupament regit pels principis de sostenibilitat", ha resolt Oliver, a més de donar "l'enhorabona" als participants del congrés ja que aquests "serveixen per abordar reptes de futur".