Organitzen el 38è Campament d'Educació Diabetològica per a joves amb diabetis de Balears

L'Associació de Persones amb Diabetis de Balears (Adiba) organitza la 38ena edició del Campament d'Educació Diabetològica per a nens i joves amb diabetis de Balears, un esdeveniment que té lloc del 12 al 18 d'agost en el campament de La Victòria d'Alcúdia.

Així ha informat Adiba en una nota en la qual han apuntat que l'objectiu principal dels campaments és millorar l'autonomia dels joves participants, d'entre 6 i 18 anys d'edat.

El campament compta amb la participació de professionals sanitaris (endocrins, pediatres, infermers, psicòlegs, dietistes i nutricionistes) que ajuden i formen als joves en aspectes relacionats amb la diabetis.

Durant la seva estada, els joves participaran en activitats formatives com l'ús del material per a persones amb diabetis, el control de les dosis d'insulina, alimentació, consells a l'hora de realitzar esport o la resolució de situacions complicades produïdes per la diabetis.

Les activitats també inclouen la pràctica de diversos esports, com tirolina, caiac, snorkel, escalada o tir amb arc.