Un pacient amenaça i agredeix físicament el metge que es va desplaçar a casa seva a Inca per atendre'l

Publicado 7/6/2019 16:31:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Metges de Balears (Comib) ha denunciat aquest divendres les amenaces i agressió fisica soferta per un metge de guàrdia del PAC d'Inca per part d'un pacient, a la casa del qual es va desplaçar l'agredit per atendre'l.

Segons ha informat el Comib en un comunicat, el metge va sofrir els insults i amenaces del malalt quan es disposava a atendre'l.

Primer va començar a copejar-li amb una ampolla de cristall, la qual cosa li va produir diverses contusions i el trencament de les ulleres i, tot seguit, el pacient va amenaçar el facultatiu amb una pistola, que posteriorment es va comprovar que era simulada.

La presidenta del Comib, la doctora Manuela García Romero, ha fet arribar el suport de la institució col·legial al metge agredit i ha tornat a mostrar el seu rebuig i repulsa per aquest nou atac a professionals sanitaris.

Els fets, ocorreguts en Inca el passat 1 de juny, han estat posats en coneixement de la policia pel metge atacat, que ha interposat una denúncia contra l'agressor per lesions i amenaces.

La institució col·legial es personarà com a acusació particular davant aquest nou atac, en defensa del col·legiat agredit. L'Observatori d'Agressions del Comib recollirà aquest nou cas de violència contra un professional i efectuarà un seguiment del mateix, com fa habitualment quan té coneixement d'actes violents contra metges.

L'agressió a un professional de la sanitat pública en exercici de les seves funcions està tipificada com a atemptat a l'autoritat en el Codi Penal, amb penes de fins a quatre anys de presó.