Palma convoca ajudes al lloguer dotades amb 300.000 euros per 2019

Publicado 15/5/2019 12:24:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la convocatòria 2019 de subvencions al lloguer, dotades amb 300.000 euros i dirigides a tota la ciutadania.

Les ajudes es podran sol·licitar entre el 28 de maig i el 28 de juny i el lloguer no podrà ser superior als 900 euros. Els requisits estableixen ingressos màxims per poder optar a aquestes ajudes, que varien en funció del nombre de persones que convisquin al domicili. Per a una persona sola, els ingressos han de ser inferiors als 15.039 euros anuals.