Palma XXI renova la seva Junta directiva i nomena presidenta a Lluïsa Dubon

Publicado 25/6/2019 18:09:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Palma XXI ha celebrat la seva assemblea anual, un espai de trobada amb els socis de l'entitat per fer balanç i rendició de comptes del període 2018-2019 i analitzar els reptes i objectius de cara al futur.

Segons ha informat Palma XXI en un comunicat, l'assemblea va tenir lloc al Convent de la Puríssima Concepció, i va ser una oportunitat per compartir amb els socis les accions dutes a terme per Palma XXI durant l'any.

Durant l'assemblea es va triar la nova Junta directiva, que tindrà al capdavant Lluïsa Dubon, assumint la presidència en relleu a Jaume Garau.

Lluïsa Dubon, doctora en Geografia, va ser consellera delegada d'Urbanisme, Ordenació del Territori i Medi Ambient en el Consell Insular de Menorca i després al de Mallorca; ha estat a més diputada en el Parlament.

"Assumeixo amb il·lusió aquesta nova tasca, ja que considero que en aquests tres anys s'ha fet un bon treball per la creació d'aquesta entitat i que ara correspon anar-la consolidant", va expressar Dubon.

Per la seva banda, Jaume Garau, fins ara el president de Palma XXI i que ara assumirà el càrrec de secretari, va fer balanç de la seva gestió i va remarcar el paper de l'entitat com una "força ciutadana perquè Palma sigui una ciutat més amable i més solidària, que estigui orgullosa del seu patrimoni i ho cuidi, i que faci del turisme una oportunitat i no un pes insuportable".

Palma XXI té la voluntat de reconèixer, valorar i visibilizar persones sovint anònimes que dediquen la seva vida a recuperar el patrimoni i la història de Ciutat.