PalmaActiva programa 156 cursos de formació gratuïts per 2019

Publicado 16/1/2019 17:39:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha programat un total de 156 cursos gratuïts de diferents temàtiques per 2019, dels quals 140 són presencials o semi-presencials i 16 online.

Segons ha informat l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Palma, hi haurà 17 cursos sobre competències digitals bàsiques i 29 cursos TIC avançats; 34 sobre competències transversals; 37 cursos per crear o gestionar empreses; 17 cursos d'idiomes; deu cursos d'oficis i especialització; i 12 cursos de formació específica del sector nàutic.

A més d'aquests cursos es té previst realitzar tres programes mixts de formació i ocupació, un per a joves -SOIB Jove- i dos per a majors de 30 anys -SOIB 30-, en col·laboració amb altres àrees i organismes municipals; així com dos programes de Formació Dual per a joves -SOIB Dual- en col·laboració amb empreses.

Aquests programes combinen i alternen la formació en una especialitat formativa específica amb un contracte de treball en la modalitat de formació i aprenentatge, i tenen una durada de 12 mesos.

Aquest any, com a novetat, "l'agència de desenvolupament local publica la previsió de calendarització anual de la totalitat de la seva oferta formativa, que es pot consultar a la web de l'organisme", com ha explicat la regidora de Treball, Joana Maria Adrover.

Des de PalmaActiva han indicat que amb aquesta programació es pretén "cobrir les necessitats formatives de la població de Palma i millorar la seva posició davant el mercat laboral actual".

La preinscripció a cadascuna de les accions formatives s'obrirà sis setmanes abans del seu inici i es pot realitzar online.