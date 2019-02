PalmaJove registra gairebé 350.000 visites al seu web i arriba als 48.000 seguidors a les xarxes socials el 2018

Publicado 11/2/2019 13:49:03 CET

L'entitat ha rebut aquest any un total de 10.545 dubtes

PalmaJove ha registrat en 2018 un total de 348.000 visites a la web i ha arribat a uns 48.400 seguidors a les xarxes socials, amb un total de 10.545 dubtes resolts.

Segons ha informat Cort en un comunicat, dels 10.545 dubtes resolts en total, més de 8.087 han estat d'informació general, 1.678 de l'àrea legal i 780 de la de salut.

Pel que fa als temes, el més habitual han estat dubtes o peticions sobre formació i cursos de català i altres idiomes (1.370), així com d'educació per a adults (1.293). Per la seva banda, a l'àrea de salut, respecte a mètodes anticonceptius (104) i a la de legal, temes referents a orientació en relació a oposicions (1.143) i contractes de lloguer d'habitatge (243).

El perfil més habitual per tipus de dubtes consultats és el d'una dona major de 30 anys, amb estudis secundaris, en atur, que coneix Palmajove a través de la web i s'informa personalment. Respecte a l'àrea de salut, el perfil és una dona d'entre 15 i 20 anys, amb estudis superiors, que coneix la secció a través dels professionals i s'informa per correu electrònic. Un 72 per cent d'aquestes demandants van ser dones.

XARXES SOCIALS I INTERNET

Pel que fa al creixement en seguidors en totes les xarxes socials, els més importants per ordre d'augment han estat Linkedin, amb una pujada del 60 per cent, seguit d'Instagram, amb un 28 per cent (630 més), Facebook, amb un 7,2 per cent (1.300) i Twitter, amb un 2,7 per cent (250).

Finalment, a internet, les paraules clau amb les quals es troba Palmajove han estat cercant el propi nom, de mètodes anticonceptius, cursos del SOIB o cercant "què fer" o "acampar" a Mallorca.