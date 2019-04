El Parc Nacional de Cabrera celebra el seu 28è aniversari amb un calendari d'activitats obertes a la ciutadania

Publicado 20/4/2019 11:03:13 CET

L'objectiu de les actuacions previstes és apropar el Parc al públic general

El Parc Nacional Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera celebra el 28è aniversari de la seva declaració el proper 29 d'abril, després del seu l'ampliació a l'inici d'aquest 2019, per la qual cosa s'han s'han programat una sèrie d'activitats.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient en un comunicat, l'objectiu és apropar el Parc a tota la ciutadania i per a la realització de les activitats és necessària inscripció prèvia.

En concret, el 27 d'abril, d'11.00 a 12.30 hores, es farà una visita guiada en el far de Portopí, declarat Monument Històric-Artístic, amb la col·laboració d'Autoritat Portuària de les Balears.

L'objecte de la visita és conèixer la vida i treball dels fareros i veure les òptiques històriques del far d'Ensiola de Cabrera.

Un dia després, el diumenge 28, es fa una jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació de Visitants de Cabrera, situat en la Colònia de Sant Jordi, amb dues visites guiades, una d'elles d'11.00 a 12.00 i una segona de 16.00 a 17.00 hores, amb l'objectiu descobrir la vida i ecosistemes marins del Parc.

No obstant això, la jornada de portes obertes romandrà oberta de 10.00 a 17.00 hores.

Cal recordar que la declaració va ser fruit de la reivindicació d'entitats ecologistes, de gran part de la societat civil i d'institucions públiques de Balears.

L'any 1988 el Parlament de Balears va aprovar per unanimitat una Proposició de llei de creació del Parc Nacional i la va enviar a les Corts Espanyoles, les quals finalment van aprovar la declaració del Parc el 29 d'abril de 1991 mitjançant la Llei 14/1991.

Des de la declaració de 1991 i l'aprovació posterior del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) l'any 1992, la conservació de l'arxipèlag de Cabrera s'ha vist reforçada amb importants figures de protecció, com la declaració de zona d'especial protecció d'importància per al Mediterrani del Protocol d'àrees marines protegides del Conveni de Barcelona (ZEPIM), zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) o lloc d'importància comunitària (LIC), i consegüentment s'ha integrat en la Xarxa Natura 2000.