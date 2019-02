El Parlament aposta per la investigació i prevenció en la lluita contra el càncer

Publicado 5/2/2019 10:06:23 CET

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, en la qual aposta per la prevenció i la investigació com a principals vies per lluitar contra aquesta malaltia.

A més, al Parlament s'ha instal·lat una taula informativa i s'ha presentat l'exposició 'Apropa't a la meva realitat' per part de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). La campanya vol conscienciar de l'impacte emocional que suposa un diagnòstic de càncer pel malalt i els seus familiars i la necessitat de l'atenció psicològica.

L'acte ha comptat amb la participació de la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el president del Parlament, Baltasar Picornell.

Per la seva banda, el president d'AECC Balears, Javier Cortés, ha dirigit unes paraules al públic assistent, recalcant la importància que els pacients de càncer tinguin suficient suport social.

Després d'una fotografia de grup, la comitiva ha passat al saló de plens, on s'ha llegit la declaració institucional. Amb ella, el ple constata que a Balears el càncer és la segona causa de mort (27,6 per cent de les defuncions). Durant 2018, van morir a les Illes 2.306 persones per càncer, la majoria homes (1.308). S'estima que una de cada cinc dones i un de cada cinc homes desenvoluparà un càncer abans dels 75 anys.

En aquesta declaració institucional, el Parlament ressalta que el càncer "és un problema de salut molt important" i com a mesures per disminuir el seu risc aposta per prevenció -s'estima que el 40 per cent dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables- i educació des de la infància en la importància d'un diagnòstic precoç.

També demana facilitar l'accés a les cures pal·liatives i i brindar suport social i psicològic als pacients oncològics, i aposta per la investigació com a "condició ineludible" per avançar.