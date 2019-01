El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de Balears

Publicado 29/1/2019 18:41:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de Balears i la creació del Col·legi Professional de Docents de la comunitat autònoma.

En concret, aquest Col·legi Professional serà una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, el qual obtindrà la capacitat d'obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern, que seran constituïts de manera democràtica, igual que el seu funcionament.

Per la seva banda, el diputat del PP Juan Manuel Lafuente ha lamentat que la seva formació hagi estat l'única que ha presentat esmenes al text original, ja sigui perquè la resta de formacions no presenten disconformitat amb el text o perquè, per contra, estan disconformes amb la totalitat del text.

A més, ha criticat que en la Comissió d'Educació del 21 de maig de 2018 s'aprovés una Proposició No de Llei (PNL) a proposta del PI per instar el Govern a fer un informe de viabilitat sobre la creació d'aquest Col·legi i, segons ha explicat, d'aquest informe "ni se sap ni se li espera".

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha assegurat que "gran quantitat de professionals veuran avui com la seva tasca serà reconeguda" i ha celebrat que "avui es farà història a l'àmbit nacional i també a l'àmbit mundial en constituir-se el primer Col·legi de Docents d'Espanya".

"Tindran cabuda tots els docents de totes les etapes des d'Educació Infantil fins a la Universitat. Estem d'enhorabona perquè fem un salt a un terreny desconegut però un salt qualitatiu", ha afegit.

"LLUITA EXEMPLAR DELS DOCENTS"

Laura Camargo, de Podem, ha felicitat als docents per "dur a terme una lluita tan ben organitzada com la que ha protagonitzat la comunitat educativa a Balears" i ha assegurat que la creació del Col·legi Professional de Docents és "una conseqüència directa de la lluita exemplar dels docents".

Així mateix, ha destacat que aquest Col·legi serà "el primer de tot l'Estat" i ha recordat que aquesta sempre ha estat "una de les reivindicacions de la taula de demandes que va exposar el Govern als docents a la famosa vaga de tres setmanes". "Nosaltres hem fet el nostre treball però vosaltres heu creat això mantenint la flama d'aquesta lluita exemplar", ha matisat.

Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, ha assenyalat que els docents han demanat això i l'obligació dels polítics és "escoltar i practicar aquesta democràcia directa" per "donar sortida a aquestes veus" que demanen la creació d'un Col·legi Professional de Docents a Balears.

En aquesta línia, ha insistit que això suposa "un reconeixement a la professió i un apoderament que permetrà tenir en compte la veu d'aquests professionals que exerceixen un treball de molta responsabilitat". "L'Educació és l'eina més poderosa per millorar la societat i tenir un futur millor", ha remarcat.

"COMPORTAMENT DEONTOLÒGIC"

Maria Antònia Sureda, del PI, ha apuntat que la creació d'aquest Col·legi és "una garantia del comportament deontològic dels professionals", així com de "la defensa dels drets dels ciutadans".

També ha assenyalat que "s'han d'impulsar aquest tipus d'iniciatives per ajudar a ampliar la participació dels docents en el disseny i gestió del sistema educatiu", així com per "controlar possibles desviacions en la pràctica professional".

Josep Castells, de MÉS per Menorca, ha explicat que aquesta modificació servirà per "llevar problemes" relatius a l'educació de 0-3 anys i la titulació requerida dels seus professionals, i ha assegurat que també millorarà la inclusió del professorat especialista amb una redacció més clara "que la de la llei actual".

Finalment, Enric Casanova, del PSIB, ha manifestat que després de la legislatura anterior que, al seu judici, va anar "educativament desastrosa", es va generar "una situació caòtica i de crispació que va acabar amb la manifestació mai vista".

D'aquesta manera, ha assegurat que "d'aquell moment de crispació va sortir una cosa positiva, va sorgir "la necessitat de desenvolupar òrgans de participació plena de la comunitat educativa", així com "eines que permetessin un desenvolupament didàctic i d'un nou sistema educatiu".