El Parlament aprova l'establiment d'una Àrea de Control d'Emissions en el Mediterrani

Publicado 15/10/2019 17:34:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'hemicicle balear ha aprovat, en l'última part de la sessió plenària celebrada aquest dimarts, l'establiment d'una Àrea de Control d'Emissions per a l'any 2021, arran d'una Proposició No de Llei (PNL) presentada per PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca que ha comptat amb 47 vots a favor, tres en contra i cap abstenció.

La normativa fomentarà la implicació del Govern central i la Unió Europea per obligar als vaixells que operin en el mar Mediterrani a instal·lar sistemes de neteja de gasos contaminants en les seves emissions, entre altres temes.

A més, s'insta a Govern central i a UE a la preservació de les rutes i activitats econòmiques tradicionalment establertes, evitant que la no-adequació a les noves normes afavoreixi la competència deslleial i alhora la perdurabilitat de les emissions contaminants.

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha formulat una esmena que, defensada pel diputat Maxo Benalal, ha estat acceptada pels grups proponents. En aquest sentit el diputat socialista Damià Borràs, autor de la defensa de la iniciativa, ha agraït al Cs Balears "la seva precisió" i ha celebrat l'al·legació.

També el Grup Parlamentari Popular ha presentat set esmenes, defensades per la diputada Virginia Marí, encara que no han estat acceptades pels grups.

Borràs ha alertat que "l'any que ve les emissions dels vaixells podrien superar les terrestres en l'àmbit de la Unió Europea", tenint en compte que "el 2016 el trànsit marítim internacional va representar el 40% de les emissions d'òxid nítric i diòxid de nitrogen a l'atmosfera, el 44% de les de triòxid i diòxid de sofre i el 22% de les partícules fines que es van produir a Espanya".

L'àrea de control proposat ja existeix en zones com el Mar del Nord, el Bàltic i el canal de la Màniga, la qual cosa ha permès "millorar la qualitat de l'aire en més d'un 50%", segons ha explicat Borràs.

Al torn de fixació de posicions han intervingut el diputat de Vox-Actúa, Sergio Rodríguez, el portaveu d'El PI, Jaume Font, i la diputada Sílvia Tur, del Grup Parlamentari Mixt-Gent per Formentera.