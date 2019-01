El Parlament aprova la llei per a la sostenibilitat ambiental que regula l'entrada de vehicles a Formentera

Publicado 29/1/2019 16:16:20 CET

EIVISSA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament balear ha aprovat aquest dimarts la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera, que regularà l'entrada de vehicles a l'Illa amb l'objectiu de prevenir l'"afluència massiva" de cotxes.

El conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha recordat durant el ple els detalls de la pionera Llei i ha explicat que serà el Consell de Formentera l'encarregat de fixar els contingents "mitjançant informes justificats". A més, ha afegit que l'objectiu ha estat sempre comptar amb "xifres reals".

Pons ha destacat que el Govern destinarà 350.000 euros per al foment del transport sostenible, assegurant que aquest fet "és una mostra que la Llei arriba amb voluntat de canviar les coses, d'afrontar les coses des d'ara". "L'èxit del model de Formentera depèn de no morir d'èxit" ha dit abans d'insistir que cal prevenir una afluència massiva de vehicles a l'Illa ja que la xifra de cotxes es quintuplica els mesos d'estiu.

UNA PROPOSTA ELECTORALISTA, SEGONS EL PP

Per la seva banda, la diputada del Grup Popular Mabel Cabrer ha posat l'accent en la importància d'aplicar a Formentera "mesurades diferents" per preservar el territori, encara que ha criticat que aquesta Llei sigui una proposta "electoralista". "Han passat quatre anys i quan acaba la legislatura, és quan es porta a aprovar una Llei", ha lamentat.

"No sona al fet que hagin intentat prioritzar i adoptar mesures reals, sinó que és un anunci per dir que han fet alguna cosa perquè vénen les eleccions", ha afirmat Cabrer, qui ha insinuat que la norma no es podrà aplicar fins el 2020. A més, ha lamentat que no hi ha hagut "consens amb la societat civil" a l'hora de redactar-la.

"És una Llei buida, per fer una tanca de publicitat", ha reiterat la 'popular', que també ha assegurat que "no hi ha condicions" per desenvolupar aquesta normativa.

Per la seva banda, la diputada de Cs Olga Ballester ha exigit que, abans de la seva entrada en vigor, es garanteixi la mobilitat del turista i s'engeguin les mesures de transport públic necessàries.

Des de Podem, el diputat Aitor Morrás ha afirmat que és una "llei important, que no per curta perd la seva importància", creant-se una "fita" en la legislació a Balears. "S'adopten mesures perquè Formentera es conservi com està", ha dit Morrás, qui ha assegurat que amb la norma s'està agafant "el toro de la massificació per les banyes".

La diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, ha indicat que aquest dimarts "és possible complir el compromís adquirit amb els formenterenses".

LA NOVA LLEI

L'objectiu de la Llei és oferir eines al Consell de Formentera per solucionar els problemes de congestió de vehicles que sofreix l'Illa durant els mesos d'estiu.

Així, es faculta al Consell per adoptar mesures com limitar

l'entrada i circulació de vehicles a Formentera segons criteris mediambientals. Per a això, s'establirà un nombre màxim de vehicles de lloguer i es potenciarà l'ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat.

També s'establirà un règim inspector i sancionador per assegurar que es compleixin les mesures fixades, amb multes de fins a 10.000 euros per als incompliments més greus.

Respecte a la restricció del desembarqui i circulació de vehicles a motor en un període determinat, la Llei contemplarà excepcions, com els vehicles dels residents o els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Els que estiguin autoritzats hauran de portar un distintiu obligatori.

Segons la norma, tindran la consideració de residents les persones que tinguin una casa a Formentera o que, malgrat viure a Eivissa, treballin a Formentera. Els eivissencs tindran condicions especials, ja que el Consell Insular de Formentera establirà una quota específica per als residents d'Eivissa.

En relació als vehicles de lloguer, el Consell podrà fixar un nombre màxim. La Llei inclou altres mesures com l'obligació d'instal·lar punts de càrrega elèctrics en aparcaments públics o l'elaboració de projectes destinats a aconseguir més sostenibilitat ambiental.