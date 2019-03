El Parlament aprova mesures per "simplificar la tramitació" d'ajudes que reparin pèrdues i danys del Llevant

Publicado 26/3/2019 17:50:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la introducció de modificacions que permetin "simplificar la tramitació", en el Decret Llei 2/2018, de 18 d'octubre, d'ajudes i mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts en les inundacions del Llevant de Mallorca el passat 9 d'octubre.

En concret, s'ha aprovat aquesta modificació com a part d'un Projecte de Llei, que també afecta al Decret Llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre les despeses derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial amb càrrec als Pressupostos Generals de Balears per 2018.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha presentat les principals mesures d'ambdues iniciatives i ha assenyalat que "ni el pagament de les sentències ni el crèdit extraordinari del Llevant han suposat un increment del deute a Balears".

En concret, ha recordat que el 2018 "s'ha reduït en 90 milions d'euros el deute de la comunitat autònoma". A continuació, ha detallat que les modificacions del Decret Llei d'ajudes al Llevant ha permès incorporar altres qüestions com "l'ampliació en el termini de sol·licituds fins al dia 1 de maig de 2019".

En relació al Projecte de Llei de concessió de crèdits suplementaris, Cladera ha destacat que "s'ha trobat solució a qüestions importants" com "la liquidació de despeses del Consell de Menorca", ja que "el Govern pagarà els 16,5 milions d'euros d'indemnitzacions" a pagar per part de la Institució insular.

També ha explicat "altres millores incorporades", com les modificacions en l'àmbit d'emergències, ja que s'incorporarà una classificació nova en el cos de Bombers perquè aquests passin a formar part del grup C1, en lloc de pertànyer al grup C2.

"Les administracions locals de les quals depenen els bombers podran incorporar aquesta nova classificació en un termini de cinc anys", ha afegit.

Finalment, la consellera ha aprofitat la seva intervenció en l'últim ple de la legislatura per donar les gràcies a tots els assistents per "aquests quatre anys de treball" que, segons ha apuntat, "han suposat un honor".

"S'HAGUESSIN POGUT EVITAR"

Per la seva banda, la diputada 'popular' Antonia Perelló ha explicat que la seva formació s'abstindrà "per responsabilitat", en considerar que "moltes d'aquestes indemnitzacions s'haguessin pogut evitar" per part del Govern.

El portaveu de Podem a la Càmera balear, Alberto Jarabo, ha apuntat que la seva formació es mostrarà a favor "de totes les millores en la reacció enfront d'una emergència com és el cas de les inundacions".

En aquesta línia, ha celebrat que s'hagi "aprofitat l'ocasió" per "aconseguir solucionar aquestes qüestions", com és el pagament de les indemnitzacions del Consell de Menorca.

"UN GRAN ACORD"

Biel Barceló, de MÉS per Mallorca, ha celebrat el "gran acord" aconseguit per totes les forces polítiques del Parlament per "fer front al més aviat possible i de la manera més eficaç i eficient possible" a situacions com les inundacions del 9 d'octubre.

"Donar l'enhorabona al Govern per la ràpida intervenció que va tenir a les diferents àrees que tenien a veure amb aquesta situació", ha afegit.

Andreu Alcover, del PSIB, ha destacat que ha estat un Govern "de progrés" el que ha "resolt aquests problemes" i ha agraït la voluntat de l'Executiu balear i del Consell de Menorca de "resoldre problemes enquistats".