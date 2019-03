El Parlament aprova la nova Llei de Consells Escolars que incorpora a inspectors i el Col·legi de Docents en l'ens

Publicado 19/3/2019 15:01:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per 34 vots a favor, 18 en contra i 2 abstencions la modificació de la Llei de Consells Escolars de Balears que, entre altres qüestions, incorpora nous agents a l'organisme en sumar la presència d'inspectors i de representants del Col·legi de Docents en l'organisme a més d'ampliar la seva composició a 50 representants de la comunitat educativa.

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha defensat la modificació de la Llei de Consell Escolar de Balears en considerar que l'organisme és "el parlament educatiu" de Balears i ha assegurat que, després de la modificació, el Consell Escolar "entrarà en una nova etapa" més participada. "No es pot fer política educativa seriosa sense comptar amb una comunitat educativa participada", ha defensat.

En el seu torn per defensar esmenes, la diputada de Cs en el Parlament Olga Ballester ha considerat que la comunicació dels acords del Consell Escolar a tota la societat, que preveu la norma, "no s'adequa a la programació general" de l'organisme i, al seu torn, ha criticat que l'elecció del president sigui a proposta del titular d'Educació i triada per majoria simple en el Consell Escolar ja que, al seu judici, "fomenta l'endogàmia".

No obstant això, la diputada de Podem Laura Camargo ha defensat que la norma és un "pas endevant" cap a la democratització del funcionament del Consell de Balears, ja que "millora la coordinació entre organismes" i fomenta la "comunicació dels acords del Consell a la societat i a la comunitat educativa".

En la mateixa línia s'ha expressat el diputat del PSIB Enric Casanova, que ha ressaltat la importància de la presència de nous membres en el Consell i ha assegurat que la "participació" impulsada per la nova norma ha de "facilitar la transformació educativa i social", una cosa que també ha valorat la diputada de MÉS per Mallorca Agustina Vilaret en defensar que el Consell Escolar "és una eina de transformació educativa i de tota la societat".

En contraposició, la diputada del PP Núria Riera ha censurat que s'"elimini l'únic col·legi professional que constava en la llei" en referència al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Balears. "Si aquesta és la voluntat de diàleg del Govern, és evident que els fets no han acompanyat a les paraules".

En relació a la presència del Col·legi Oficial de Doctors, la diputada del Pi Maria Antònia Sureda ha defensat que "s'hauria de" mantenir al membre de l'ens encara que ha destacat la "voluntat de consens" del Parlament en la feina de la nova norma.

Finalment, el diputat de MÉS per Menorca Josep Castells ha afirmat que la norma "facilita la participació" per a agents que no treballen a l'escola, en referència a l'establiment de les reunions de Consell Escolar fos de l'horari escolar que preveu el nou text. A més, ha sostingut que es possibilita la participació de representants del Consell "que no siguin de Mallorca" a través de la participació telemàtica.