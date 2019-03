El Parlament aprova tramitar la Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca el primer any de la nova legislatura

Publicado 26/3/2019 17:56:38 CET

MENORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la proposta del PP per tramitar una llei de la reserva de biosfera durant el primer any de la propera legislatura, especialment destinada al fet que Menorca rebi fons addicionals per part del Govern.

Tots els grups parlamentaris han votat a favor de la proposició no de llei que ha defensat la diputada popular Misericòrdia Sugrañes, qui ha assenyalat que "les institucions de la comunitat autònoma no poden estar al marge de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera".

En aquest punt, Sugrañes ha considerat necessari involucrar activament l'Executiu autonòmic en l'aportació de recursos públics per aconseguir els objectius de la declaració.

Per la seva banda, el diputat de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha defensat la inclusió de dues esmenes, una d'elles perquè el Parlament indiqui públicament que Menorca es mereix un reconeixement pels 25 anys de lluita a favor de la Reserva de Biosfera i una altra afegint la necessitat que la llei reculli un règim jurídic i econòmic que doni resposta a les finalitats de conservació de l'entorn i de desenvolupament sostenible de l'illa.

David Martínez, del Grup Parlamentari Podem, ha lamentat que el PP "només es preocupi de la Reserva de la Biosfera quan està a l'oposició". "En la seva proposta demanen fer coses que no van ser capaços de fer quan van governar durant la passada legislatura", ha dit.

En aquesta línia, ha criticat el "oportunisme polític" dels populars i ha recolzat les esmenes de MÉS per Menorca "que milloren la redacció i completen la proposta".

D'altra banda, el diputat del PSIB Damià Borràs ha recalcat que la proposta vol ser "reequilibradora enfront de la llei de capitalitat d'Eivissa i creiem que això és un error".

"És legítim que cadascuna de les illes sigui tractada segons els problemes principals que té, i per això és injust tractar les mateixes illes per igual", ha subratllat abans d'assegurar que "el pitjor que podem fer és mirar de reüll com li va a l'illa veïna en el repartiment". Finalment, ha acusat el PP d'utilitzar el medi ambient "com una excusa".

Sugrañes ha acabat el debat indicant que "els grups d'esquerres no perdonen que sigui el PP el que hagi presentat aquesta proposta" i ha lamentat que la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, "no s'hagi molestat a acudir al Parlament". "Ha demostrat que no li importa res la Llei de la Reserva de Biosfera", ha conclòs.