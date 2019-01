El Parlament debat el dimarts en un ple extraordinari cinc lleis i un decret

Publicado 10/1/2019 17:38:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portaveus del Parlament balear ha inclòs a l'ordre del dia del proper ple quatre lleis per a la seva aprovació, la validació d'un decret-llei i la presa en consideració d'una altra llei, en una sessió que començarà les 9.00 hores i que es preveu que duri fins a les 20.00 hores de forma ininterrompuda.

En concret, el ple inclou l'aprovació de la Llei Agrària, la Llei de Govern, la Llei de Microcooperativas i la proposta de delegació de competències al Consell sobre el Museu de Mallorca -aquestes dues últimes, per lectura única-; la validació del decret sobre projectes industrials estratègics; i la presa en consideració de la proposta sobre l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

L'hemicicle acollirà el dimarts un total de cinc plens en una mateixa jornada. Primer, dos plens amb un total de 15 preguntes parlamentàries de control al Govern, que estan pendents de la decisió de la Diputació Permanent, que es reunirà minuts abans de les 9.00 hores. Li seguiran tres sessions, que començaran previsiblement a les 10.30 hores, amb les iniciatives legislatives. No es preveu cap pausa al migdia.

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveu, el PI ha criticat que s'habilitin plens amb tants punts per al dia 15 quan no s'ha convocat ple per al dimarts següent, el 22 de gener, i sí que es torna a convocar el 29.

En paraules del portaveu, Jaume Font, suposa "fer el treball corrent i ràpid". A més, ha lamentat que el Parlament "hauria de ser el centre neuràlgic" de la política balear però en les sessions de tarda "no hi ha ningú".

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens, ha denunciat que "el Govern no ha fet els deures" i ha assegurat que l'aprovació d'aquestes iniciatives d'aquesta forma les converteix gairebé "en decrets llei" perquè són "lleis importants on el debat s'ha hagut de fer corrent".

Davant això, la portaveu adjunta del PSIB en el Parlament, María José Camps, ha assenyalat que es tracta d'un ple legislatiu i ha valorat que el pacte de govern "obliga" a que les tramitacions "siguin molt més dialogades i consensuades". També ha destacat que hi haurà sessió de control al Govern malgrat que el PP "hagi presentat preguntes fora de termini".