El Parlament demana un protocol per atendre a afectats per les hipoteques amb IRPH

El Parlament ha aprovat aquest dimecres instar el Govern a crear un protocol específic per a l'atenció als afectats per les hipoteques amb Índex de Referència Préstecs Hipotecaris (IRPH), que podria "ser poc transparent", segons ha determinat recentment l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE), Maciej Szpunar.

En concret, aquest protocol serà creat per part de la Direcció general de Consum amb la participació i col·laboració de les associacions dels consumidors de Balears, especialment les que estan representades al Consell del Consum de Balears.

A més, el Parlament insta el Govern a crear punts d'informació específics, tant telemàtics, com a presencials, per garantir el dret a la informació de tots els ciutadans afectats per les hipoteques IRPH.

La iniciativa, una Proposició No de Llei (PNL) presentada per PSIB, Unides Podem i MÈS per Mallorca ha estat aprovada amb 12 vots a favor i un en contra (Vox).

Aquesta proposta s'ha debatut en la Comissió de Salut del Parlament i incloïa un punt més que ha estat aprovat per unanimitat. Aquest demana al Govern al fet que ferm convenis de col·laboració amb els col·legis d'advocats, d'economistes i de titulats mercantils i empresarials de Balears per donar resposta a les persones consumidores i usuàries, afectades per l'IRPH.

La iniciativa ha estat presentada per la diputada socialista Irantzu Fernández que ha assenyalat que aquest és "un cas més on els tribunals poden reconèixer la indefensió dels consumidors, com ja va ocórrer en 2016 amb les clàusules sostre".

Al debat han intervingut Antònia Martín (Unides Podem) i Josep Ferrà (MÈS per Mallorca), que també han defensat i presentat la iniciativa. A més, han participat Maria Antònia Garcia (PP), Idoia Ribas (Vox), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Catalina Pons (El PI) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

ÍNDEX DE REFERÈNCIA DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

L'Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) és un índex oficial elaborat pel Banc d'Espanya i s'usa per referenciar els préstecs variables a l'hora de comprar un habitatge, i és el segon més utilitzat després de l'Euríbor.

En opinió de Szpunar els jutges espanyols han d'estudiar si les hipoteques referenciades a l'IRPH van ser comercialitzades de forma transparent o no. En cas negatiu, han de declarar-se abusives i les entitats financeres espanyoles estarien obligades a retornar els diners cobrats de més als seus clients.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) porta diversos anys denunciant les claúsulas d'aquest tipus per "ser poc transparents i abusives", una cosa que el Tribunal Suprem va negar en 2017 per tractar-se d'un tipus oficial. Per a l'OCU, el dictamen emès per l'advocat general del TJUE, suposa un "favorable precedent", ja que no és definitiu, per compensar a les persones que hagi usat l'IRPH.