El Parlament Europeu debat aquest dijous la denúncia presentada per Consubal contra Ryanair per "pràctiques abusives"

Publicado 5/9/2019 10:19:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha convidat a l'associació Consumidors i Usuaris de Balears (Consubal) a defensar aquest dijous 5 de setembre la denúncia que van interposar sobre les "pràctiques abusives" de Ryanair per "separar a famílies en els vols".

Com ha recordat el portaveu de Consubal, Alfonso Rodríguez, Ryanair "assigna sistemàticament seients separats a les famílies que viatgen amb nens amb la finalitat que els usuaris hagin de pagar perquè se'ls assignin seients contigus".

Davant aquesta situació, Consubal va instar el Parlament Europeu a estudiar i a pronunciar-se sobre si aquesta pràctica "contravenia els drets dels passatgers de les empreses 'Low Cost en general i de Ryanair, en particular".

Arribats a aquest punt, el Parlament entén que "es podrien estar contravenint" algunes recomanacions de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (Aesa) i, especialment, "la que determina que els menors de 12 anys acompanyats d'un adult hauran de viatjar en seients contigus o, com a cas extrem, separats per una fila o per un passadís".

No obstant això, cal recordar que Ryanair va negar les acusacions de "pràctiques abusives" realitzades per Consubal i va assegurar que els nens que viatgen en família obtenen seients assignats de forma gratuïta.

L'aerolínia va titllar les acusacions "falses" i va explicar que la seva política de seients "està especificada de forma molt clara per als seus clients". Segons va dir Ryanair, als clients que no desitgen adquirir un seient específic, se'ls assigna un seient a l'atzar, sense cap cost, "per la qual cosa això és completament una qüestió d'elecció per part del client".