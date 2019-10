El Parlament europeu es pronunciarà sobre la fallida de Thomas Cook la setmana que ve

Publicado 17/10/2019 17:45:51 CET

Estaràs: "És important que el Parlament Europeu es posicioni sobre aquest assumpte i impulsi mesures de suport"

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu es pronunciarà la setmana que ve sobre els efectes de la fallida del touroperador britànic Thomas Cook en "l'economia europea" i sobre "les possibles mesures" de suport per als sectors i treballadors afectats.

Segons ha informat el PP, els seus eurodiputats Rosa Estaràs, José Manuel García-Margallo i Pablo Arias han demanat, a través del Grup del Partit Popular Europeu, que aquest assumpte s'inclogui en el Ple del Parlament Europeu que se celebrarà la setmana vinent.

Així, després de l'aprovació de l'agenda d'aquest ple per la Conferència de Presidents del Parlament Europeu, que reuneix els líders dels grups parlamentaris, la fallida de Thomas Cook es debatrà el dilluns 21 d'octubre i el dijous 24 es votarà una resolució en la qual l'Eurocambra fixarà la seva posició sobre aquest tema.

L'eurodiputada del PP balear Rosa Estaràs ha explicat que "és important" que el Parlamento Europeu "es posicioni sobre aquest assumpte i impulsi mesures de suport" als sectors i treballadors afectats per la fallida de Thomas Cook, que està tenint efectes molt negatius en països com Espanya i en particular en regions com a Balears i Canàries".