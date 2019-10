El Parlament rebutja demanar una convocatòria de cursos de formació per a nous policies locals a Balears

Publicado 9/10/2019 17:37:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rebutjat demanar al Govern la convocatòria extraordinària i urgent de cursos de formació per formar a nous policies per als municipis de Balears. La iniciativa s'ha debatut en una comissió parlamentària i ha comptat amb set vots en contra (PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem) i sis vots a favor (PP, Cs, El PI, Vox i el grup mixt).

En la iniciativa, una proposició no de llei (PNL) que ha estat proposada pel Grup Parlamentari Popular, també es demanava al Govern que es coordinés amb els municipis "un sistema de cobertura" de places de policia local que "garanteixi una proporció adequada" a les necessitats de cada illa.

En la mateixa comissió --dedicada a Assumptes institucionals i generals-- també s'ha rebutjat una altra PNL del PP en la qual s'instava a "dotar de mitjans suficients" als cossos i forces de seguretat de l'Estat i a reforçar adequadament en Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de vigilància exterior (SIVE).

En aquesta ocasió, la proposta ha estat rebutjada amb cinc vots a favor (PP, Cs, El PI i el grup mixt) i sis en contra (PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem).