El Parlament rebutja una moció del PP que pretenia "constatar la ineficiència" de la política d'habitatge del Govern

Publicado 12/3/2019 14:14:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rebutjat en el ple d'aquest dimarts una moció del PP que pretenia constatar "la ineficiència de la política d'habitatge portada a terme pel Govern durant aquesta legislatura".

En concret, la moció, defensada per la 'popular' Sandra Fernández, que ha rebutjat totes les esmenes presentades per altres partits, pretenia que el Parlament instés l'Executiu balear a "plantejar un canvi en la seva política per permetre donar una solució eficaç i efectiva a la problemàtica de l'accés a l'habitatge a Balears".

La moció ha estat rebutjada amb 21 vots a favor, 31 en contra i cinc abstencions.

El diputat de Podem Aitor Morrás ha defensat dues esmenes a les quals es pretenia afegir un nou punt per instar el Govern a "dictar urgentment una norma per la qual es desenvolupi la possibilitat d'aplicar mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer".

També es perseguia afegir un altre punt per instar el Govern a "fer urgentment estudis necessaris per establir al més aviat possible l'índex de referència del preu del lloguer de l'habitatge" establert en el Reial decret Llei 7/2019 d'1 de març sobre matèria d'habitatge i lloguer.

A continuació, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha defensat una esmena per substituir el punt únic de la moció i afegir dos punts en els quals s'insti el Govern a validar el Reial decret Llei esmentat i al Govern central a fer les modificacions legals necessàries per limitar l'increment del lloguer.

"EIX CENTRAL" DE L'ACCIÓ

El diputat socialista Damià Borràs ha presentat diverses esmenes perquè el Parlament constati la capacitat del Govern de situar l'habitatge com a "eix central de l'acció de govern durant aquest mandat", així com una altra esmena per incorporar un segon punt on es constati la posada en marxa de 16 promocions de construcció d'habitatge públic durant aquesta legislatura.

Així mateix, ha defensat que s'incorpori un tercer punt que constati que el Govern ha signat un protocol amb Interior, el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa per desbloquejar la construcció de 120 habitatges públics a Eivissa.

També ha defensat un quart punt on es recordi la posada en marxa del programa Cohabita, que permetrà la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives; i d'un cinquè punt on es parli del protocol signat entre Govern, Consell de Mallorca i Cort per construir 244 habitatges públics a Can Domenge.

Finalment, ha defensat la incorporació d'altres sis punts que permetin constatar la inversió i el treball realitzat pel Govern en aquesta matèria, com és l'obertura d'oficines per atendre les peticions de la ciutadania relacionades amb l'habitatge o les deduccions fiscals per facilitar el dret a l'habitatge.

"SOLUCIONS URGENTS I ÀGILS"

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha recordat que fins l'any passat no existia "cap Llei d'habitatge", encara que ha lamentat que "fins que aquesta no es desenvolupi" del tot, són necessàries "solucions urgents i àgils".

El diputat del PI Josep Melià ha assenyalat que "per solucionar el tema de l'habitatge s'han d'implementar mesures no solament de foment, d'ajudes, de subvencions, sinó unes altres perquè "l'habitatge buit surti al mercat i pugui estar a la disposició dels ciutadans".

Olga Ballester, de Cs, ha apuntat que "les polítiques d'habitatge en aquests quatre anys no han complert les expectatives del que havia promès aquest Govern a principi de legislatura" i, a més, ha criticat "la falta de transparència de la Conselleria en aquest tema".

Xelo Huertas, del Grup Mixt ha destacat que el que li interessa és "el present i les necessitats de la ciutadania" i no la consigna "i tu més" amb referències al passat. No obstant això, ha acusat el Govern "d'incomplir els Acords pel Canvi" perquè, encara que han impulsat la Llei d'habitatge, "les lleis fins que no s'apliquen no serveixen per res".